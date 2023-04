Lavinia non sceglie Alessio Campoli e si scusa con lui poi il gesto che spiazza

Non è Alessio Campoli la scelta di Lavinia ma il romano reagisce nel migliore dei modi e il gesto della tronista spiazza tutti

Ha un po’ diviso la puntata di Uomini e Donne in onda il 4 aprile 2023 dedicata alla scelta di Uomini e Donne. Ma su una cosa sono tutti d’accordo: Alessio Campoli è stato un gran signore e si è comportato nel migliore dei modi pur non essendo stato la scelta di Lavinia. Che la tronista non fosse interessata a lui fino al punto di sceglierlo, era chiaro quasi a tutti. Anche allo stesso Alessio che è arrivato forse persino pronto al momento della scelta. Magari ci sperava, magari no, ma ha avuto una reazione che tutti hanno apprezzato. Lavinia infatti gli ha detto senza troppo giri di parole che il suo cuore va da un’altra parte ma che gli vuole bene e che sa che ha avuto a che fare con un ragazzo meraviglioso. Gli ha chiesto di continuare a sorridere, di continuare a essere felice per quello che ha e che sta conquistando. Poi gli ha consegnato una lettera, sapendo che non avrebbe trovato le giuste parole per spiegargli i suoi sentimenti. Alessio vedendola in lacrime, non ha potuto che abbracciarla e stringerla forte, tra gli applausi del pubblico che ha apprezzato moltissimo la sua reazione. Lavinia ha continuato a scusarsi con Alessio. Una non scelta parecchio atipica, quella che abbiamo visto in onda oggi, anche perchè Maria de Filippi ha poi spiegato ad Alessio Campoli che Lavinia avrebbe voluto ballare e così è stato. Alessio e Lavinia hanno ballato, un po’ spiazzando tutti, sulle note di When a man loves a woman ( scelta bizzarra va detto, per il testo di questo brano). Ma alla fine i più romantici hanno apprezato. E se il pubblico ha decisamente trovato bella la reazione di Alessio, un po’ meno piacevoli e carine sono state invece le parole spese per Lavinia, accusata da molti di aver portato avanti questo trono per mesi, sapendo che invece era Alessio Corvino la sua scelta già da tempo.

Alessio non è la scelta di Lavinia, potrà esserci un trono in futuro?

Molti spettatori hanno chiesto che Alessio possa essere un tronista. Ha avuto una scelta finita male con Angela Nasti, non è stato la scelta di Lavinia e visto che non c’è due senza tre, chissà magari a settembre potrebbe esserci spazio per un trono? Vederlo da qui alla fine di maggio sarebbe sprecato e poi immaginiamo che ci siano comunque in ballo dei sentimenti. La sacra reda deciderà di farci un pensierino? Vedremo che cosa accadrà! Vi terremo sicuramente aggiornati.