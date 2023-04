Lo show di Armando a Uomini e Donne e le accuse di Aurora: “Me ne vado da qua dentro”

Ed ecco lo show di Armando a Uomini e Donne: Aurora sgancia la bomba, lui si difende e rilancia

Ed ecco che la tanto attesa puntata di Uomini e Donne con lo show di Armando Incarnato è andato in onda. Vi avevamo dato già delle anticipazioni che raccontavano in parte quello che era successo nelle registrazioni del programma di Canale 5. E oggi ne abbiamo visto una parte. Aurora ha lanciato delle accuse ben precise ad Armando, facendo notare che il cavaliere è lì in quello studio, solo per cercare di fare strada nel mondo della tv. E infatti poi ha detto che lei sa una cosa. Sa che questa estate Armando aveva fatto il provino per il Grande Fratello VIP 7 ma che non è stato preso. Ascoltando queste parole, Armando si è alzato in piedi, è arrivato al centro dello studio e ha iniziato a urlare, imprecando contro Aurora. Ha subito alzato i toni, scaldandosi, mentre faceva notare che Aurora stava dicendo delle cose non vere. “Dovete chiamare, dovete chiedere, altrimenti io me ne vado da qua dentro” ha urlando Armando nello studio di Canale 5.

Le parole di Aurora contro Armando

Aurora ci è andata giù pesante, facendo notare comunque quello che è sotto gli occhi di tutti, visto che i profili social sono pubblici e sulla pagina instagram di Armando non mancano immagini con macchine di lusso. La dama romana ha commentato: “Il profilo di Armando non ha nulla di umile. Se poi Gianni me lo permette ti faccio vedere un po’ di cose. Lui ha 7mila manager. Gianni posso parlarti? Lui questa estate ha tentato di fare un provino al Grande Fratello Vip e gli hanno detto ‘mai’”. Le parole di Aurora hanno ovviamente scatenato il caos.

La risposta di Armando ad Aurora

Come detto in precedenza, Armando si è alzato, è andato al centro dello studio e ha commentato: “Maria per cortesia chiedi informazioni. Se lo fai, io forse torno. Non ho mai avuto nessuno dietro. Non è il mio manager”.

La reazione di Maria de Filippi alle parole di Armando

La conduttrice ha fatto notare che se anche fosse vero, se anche avesse fatto il provino per il GF VIP, non ci sarebbe nulla di male. E poi ha cercato di far calmare il cavaliere: “Va bene, glielo chiedo. Fermati un secondo. Laddove tu avessi fatto un provino per uno di questi reality per noi non sarebbe grave. Ti prometto che mi informo. Ti credo, anche se non mi informo. Armando io ti credo”.