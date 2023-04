Ci vuole un fiore da stasera su Rai 1: gli ospiti del 14 aprile 2023

Stasera su Rai 1 la prima puntata di Ci vuole un fiore: ecco le anticipazioni del 14 aprile 2023

Tocca a Francesco Gabbani prendere in mano le redini del venerdì sera di Rai 1 e lo farà con la seconda edizione di Ci vuole un fiore, questa volta in solitaria. Lo scorso anno infatti, insieme al cantante, Francesca Fialdini era stata protagonista del programma dedicato all’ambiente. Per l’edizione 2023 invece, conduzione in solitaria per Gabbani. Oggi quindi, 14 aprile 2023, la prima puntata di Ci vuole un fiore, il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana e raddoppia il suo appuntamento con due speciali prime serate. Ovviamente tema centrale di questi due appuntamenti l’ecosostenibilità.

Gabbani affronterà, con un linguaggio diretto ma efficace, le tematiche ambientali, protagoniste del dibattito mondiale. Il suo intento è infatti quello di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’ambiente e su, come, ognuno di noi, partendo da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro di questo nostro meraviglioso Pianeta. In ognuna delle due serate il conduttore sarà accompagnato da Nino Frassica e Mario Tozzi e da un parterre di grandi ospiti.

Ci vuole un fiore: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata 14 aprile 2023

Nella prima puntata entrano in studio portando con loro un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra: Ornella Vanoni, Levante Francesco Arca, Giusy Buscemi, Mr. Rain e Alfa. Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Per farlo porterà la sua band arricchita da alcuni musicisti e da tre coriste e sarà inoltre presente un corpo di ballo inclusivo e lontano dagli stereotipi composto da otto ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni.

Tra le novità di questa edizione uno studio completamente rinnovato che regalerà al pubblico un’esperienza totalmente immersiva, un vero e proprio viaggio nella natura, mostrandola in tutta la sua bellezza.



“Ci vuole un fiore” è una produzione di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Ballandi. Un programma di Lucio Wilson e Francesco Gabbani, scritto con Carmelo La Rocca, Duccio Forzano, Adriano Roncari, Giacomo Berdini, Manuela Mazzocchi, Matteo Catalano.

La regia è di Duccio Forzano; scenografia di Gennaro Amendola; direttore musicale Valeriano Chiaravalle; coreografie di Luca Paoloni. Produttore esecutivo per Rai1 Rossella Arcidiacono. Produttore esecutivo per Ballandi Luca Catalano.