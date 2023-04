Viva Rai 2 quando deve chiudere? Fiorello lancia il sondaggio #VivaRai2Stop

Fiorello lancia un sondaggio per decidere quando mandare in onda l'ultima puntata di Viva Rai 2

E’ senza dubbio il programma rivelazione di questa stagione televisiva. Viva Rai 2 va in onda alle 7 di mattina ma tiene compagnia mediamente a quasi un milione di spettatori. Di Viva Rai 2 si parla moltissimo sui social ed è molto seguito anche su RaiPlay. Insomma una scommessa certamente vinta quella di Fiorello e del suo nuovo programma mattutino. Uno show che mette buon umore e che convince davvero tutti. Ma si sa, anche le cose più belle hanno una fine, e l’estate porterà con sè l’arrivederci a Viva Rai 2 ( si dice che il programma di Fiorello tornerà in onda su Rai 1, ma queste sono solo voci). Quando andrà in onda quindi l’ultima puntata di Viva Rai 2? Fiorello oggi ha aperto un dibattito su questo tema: perchè si potrebbe andare in ferie, salutando tutto il pubblico a fine maggio oppure la seconda settimana di giugno. Il conduttore di Viva Rai 2 ha quindi deciso di lanciare una sorta di sondaggio, con tanto di hashtag, per chiedere al pubblico, quando vorrebbe vedere l’ultima puntata. Inutile dirvi che chi sta commentando sui social chiede a Fiorello di continuare senza sosta, ma si sa, l’estate è estate per tutti, ed è anche giusto che la squadra di Viva Rai 2, che fa orari complicati, si prenda un periodo di riposo.

Viva Rai 2 e il sondaggio per decidere fino a quando andare in onda

Basta leggere le risposte sotto l’hashtag #vivaRai2stop per rendersi conto che vorrebbero tutti continuare a vedere Fiorello il più possibile e chiaramente nessuno prende in considerazione la possibilità di fermarsi a metà maggio o a fine maggio. Se si può andare in onda fino al 9 giugno bisognerà farlo. Insomma tutti vogliono vedere Fiorello che quindi quasi certamente continuerà a fare compagnia al pubblico almeno fino alla chiusura delle scuole!

E c’è persino chi lancia un’altra proposta: una versione estiva di Viva Rai 2 dalle spiagge. In modo che Fiorello possa andare in vacanza e divertirsi ma anche continuare a far divertire il pubblico. Non sarebbe male come idea certo, ma in quanto svegli alle 7 per vedere Fiorello anche in vacanza?