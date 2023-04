Boom da 8 milioni per Canale 5 con Napoli-Milan, Imma Tataranni 2 però non crolla

Boom clamoroso per Canale 5 con ascolti da record per Napoli-Milan: si vola con 8 milioni di spettatori, tutti i dati del 18 aprile 2023

Non poteva che finire con un botto storico la serata del 18 aprile 2023 per Canale 5. Oltre 8 milioni i tifosi incollati davanti alla tv per seguire la partita dei quarti di finale di Champions che ha visto scendere in campo allo stadio Maradona il Napoli e il Milan. Una stagione di Champions, come non si vedeva da tempo, con tre squadre arrivate a questa fase ( e purtroppo con un destino scritto in vista della finale, visto che dalla semifinale, se anche l’Inter dovesse passare, poi solo una italiana concluderebbe il suo percorso). Ma in ogni caso, per Mediaset, questa edizione della Champions è stata più che fortunata. 8 milioni per Napoli-Milan, che cosa succederà con un possibile derby da semifinale? Gli ascolti del 18 aprile dunque vedono Canale 5 fare incetta di ascolti, con oltre il 35 % di share. Ma va detto che le repliche di Imma Tataranni hanno comunque portato a casa un risultato in linea. Media di 2,8 milioni di spettatori, numeri più che buoni se si considera che si tratta di una serie in repliche.

Vediamo quindi tutti i dati di ascolto della serata di ieri.

Gli ascolti del 18 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Boom pazzesco per Mediaset al martedì sera come non succedeva da tempo. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Napoli-Milan, valevole per i quarti di finale, ha raccolto davanti al video 8.172.000 spettatori pari al 35.9% di share (pre e post nel complesso: 6.026.000 – 26.9%, nel dettaglio primo tempo: 8.300.000 – 35.1%, secondo tempo: 8.038.000 – 36.8%). Considerate le gare di Coppa Italia della prossima settimana e poi le semifinali di Champions, sarà una primavera da incorniciare per Canale 5.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si ferma poco sotto i 3 milioni di spettatori, la puntata di ieri è stata vista da una media di 2.823.000 spettatori pari al 14.2%.

Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato 944.000 spettatori pari al 5.3% di share (presentazione di 12 minuti: 742.000 – 3.1%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.036.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione di 25 minuti: 1.041.000 – 4.4%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 756.000 spettatori pari ad uno share del 4% (presentazione di 15 minuti: 735.000 – 3.15). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 738.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 914.000 spettatori con uno share del 4.8% mentre diMartedì Più segna 325.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 221.000 spettatori con l’1.2%.