Bianca Berlinguer dalla parte di Massimo Giletti: “Spero di vederlo presto di nuovo in onda”

Da Carta Bianca la stima e il sostegno di Bianca Berlinguer per Massimo Giletti dopo la chiusura di Non è l'arena

C’è molto silenzio intorno alla chiusura de Non è l’Arena, soprattutto da parte di molti colleghi di Massimo Giletti, che non hanno preso una posizione netta. Tanti non hanno neppure commentato quanto accaduto. Quello che emerge è evidente: a prescindere dal genere di giornalismo fatto, a prescindere dai contenuti, la chiusura anticipata di un programma è qualcosa di molto forte, soprattutto se motivata in modo poco chiaro da chi ha preso la decisione. Nel silenzio quasi generale ( c’è grande attesa per la puntata speciale del programma di Enrico Mentana dedicata a questa storia), su Rai 3 si alza una voce fuori dal coro. E’ quella di Bianca Berlinguer. Nella puntata di CartaBianca in onda il 18 aprile su Rai 3, la giornalista ha salutato il suo collega: “Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. Sapete che la sua trasmissione, Non è l’Arena, è stata chiusa da un giorno all’altro”.

Le parole di Bianca Berlinguer per Massimo Giletti

La conduttrice di Rai 3 ha speso belle parole per Massimo Giletti e ha aggiunto, nel salutarlo: “Giletti, oltre a essere un collega, è un amico, un amico di Cartabianca (…) si è sempre schierato a favore di questa trasmissione”. La giornalista ha fatto riferimento alle polemiche che colpirono il programma del martedì sera di Rai 3 con le ospitate di Orsini. La conduttrice, sulla vicenda che ha visto la dipartita di Giletti da La7, ha poi aggiunto: “Non conosco le ragioni di quella sospensione, tantomeno i retroscena legati al tema su cui aveva costruito le sue ultime puntate, quelli della lotta contro la mafia, però so che ha sempre fatto il mestiere del giornalista, con dibattiti, polemiche, inchieste, interviste e speriamo di poterlo rivedere in onda il prima possibile“. Parole di stima e di affetto che non sono passate inosservate. La Berlinguer ha tra l’altro citato alcune dichiarazioni che Massimo Giletti aveva reso dopo la chiusura del programma, lasciando intendere che le ultime puntate di Non è l’Arena potevano essere molto scomode, e che forse, per questo, il programma alla fine non è più andato in onda.