Canale 5 fa tripletta: con Luce dei tuoi occhi 2 vince in prime time per 3 volte di fila

Buoni gli ascolti di Luce dei tuoi occhi 2 che regala a Canale 5 la terza vittoria consecutiva. Vola Rai 3: ecco i dati del 19 aprile 2023, gli ascolti del prime time

Nessun crollo significativo per la fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi 2 che conferma i dati della prima puntata, nonostante qualche commento non troppo positivo sui social. Alla fine si sa, il pubblico davanti alla tv è diverso da quello della bolla social che commenta spesso con disprezzo i prodotti che passano sulle reti generaliste. Gli ascolti del 19 aprile 2023 consacrano quindi Canale 5 leader della serata. Dopo gli ottimi ascolti dell’Isola, il boom della Champions, arriva la tripletta della settimana grazie alla seconda puntata di Luce dei tuoi occhi. Rai 1 resta indietro e in modo clamoroso, con la terza replica della settimana. Prima Montalbano, poi Imma Tataranni, ieri sera Wonder, film bellissimo ma passato nell’ultimo anno almeno un’altra volta. Le scelte della programmazione di Rai 1 per la prima serata sono parecchio discutibili e i risultati, sono davvero molto deludenti, non c’era del resto, da aspettarsi altro.

Gli ascolti del 19 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Con una media di 2,6mln pari al 16,3% di share, la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi conquista il pubblico di Canale 5 e regala anche alla rete la terza vittoria consecutiva nella prima serata. Secondo gradino del podio per Chi l’ha visto nella serata del mercoledì. Rai 3 batte sia Rai 1 che Rai 2. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.910.000 spettatori pari ad uno share dell’11.8%.

Wonder ha interessato 1.759.000 spettatori pari al 10.3%. Da segnalare che su Rai 2 il finale della quinta stagione di Rocco Schiavone ha interessato 1.793.000 spettatori pari al 10.1% di share. Praticamente un pareggio tra Rai 1 e Rai 3. Su Italia 1 Doctor Strange è stato visto da una media di 1.217.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 478.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 571.000 spettatori con uno share del 4.3%. La7 meglio di Rete 4 quindi. Su Tv8 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna segna 344.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Mai Stati Uniti ha raccolto 388.000 spettatori con il 2.2%