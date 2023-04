Alba Parietti contattata da una maga: “Mi ha detto che mio figlio sarebbe morto”

E' ancora sconvolta Alba Parietti mentre racconta della maga che la chiamò per dirle delle cose importanti sul figlio Francesco Oppini

Alba Parietti ha vissuto un’esperienza terrificante, la racconta per mettere tutti in guardia. E’ stata vittima di una maga o santona, ognuno chiami queste persone come vuole, di certo truffatrici. Le disse che suo figlio sarebbe morto, le indicò anche la data precisa della morte di Francesco Oppini. Tante persone ci cascano e lei stava per caderci perché la maga stava terrorizzando Alba Parietti. Lei sempre così scettica ma la maga così brava nel sapere tutto di suo figlio. “La religione non deve costare, nel momento in cui qualcuno ti chiede soldi deve metterti in sospetto” racconta Alba Parietti a Oggi è un altro giorno e prosegue spiegando tutto. Non importa quanto tempo fa è successo ma è accaduto a lei e continua ad accadere a troppe persone. Una santona l’ha contattata dicendo che doveva parlare di gravissimi problemi su suo figlio, Quello era un periodo in cui a Francesco gli accadeva davvero di tutto.

Alba Parietti incontrò la maga

“Forse aveva avuto informazioni in tal senso. Io premetto che sono scettica, sono di uno scetticismo totale. In questo caso questa signora mi dice di andare nel suo studio, io premetto ‘Signora se ha intenzione di estorcermi del denaro sappia che non avrà nulla’”.

Il seguito pietrifica. “Arrivo lì mi trovo in questo albergo con questa signora che comincia a farmi dei nomi che corrispondono a nomi di amici di mio figlio, e poi mi dice che il 6 gennaio dell’anno tal dei tali mio figlio sarebbe morto se io non avessi fatto un rito in quanto mio figlio era stato vittima di una fattura”.

La Parietti sta per andare via ma la donna le prende un braccio e le dice che una sua collega della tv a cui avevo detto che suo figlio sarebbe morto non le ha dato retta ed è ha perso il figlio. “Quindi poi non venga a dirmi che io gliel’avevo detto”.

“Era vero che questa mia collega aveva perso il figlio, era vero che era stata preannunciata la morte ma non da questa signora – Alba è pietrificata – A quel punto nel dubbio più totale, e nonostante io sia totalmente scettica, la signora mi disse ‘poi non faccia come la sua collega che è venuta a piangere’, ho perso la cognizione della ragione e del tempo, ho iniziato a piangere. Io le dissi, faccia questa cosa e poi non ci vediamo più, e poi le chiesi quanto volesse. Lei mi rispose: ‘Quanto vale la vita di suo figlio?’”.

Ed ecco come è finita: “Poi le dissi, ‘Mi dica un po’ di mio padre’, mi disse che stava bene e invece era morto”. Andò via subito, la fortuna è stata averle fatto la domanda sul padre che è morto tanti anni fa.