Le lacrime di Barbara di Palma: “Mi sento sporca”. Sputi e minacce di morte contro l’inviata Rai

Non riesce a trattenere le lacrime in diretta Barbara di Palma dopo l'aggressione subita davanti alla casa degli orrori di Pontecagnano: i fatti

La puntata de La vita in diretta del 21 aprile 2023 si è aperta con le parole di Alberto Matano, molto turbato per quello che è successo questa mattina a Pontecagnano. Chi ha seguito Ore 14 aveva avuto una piccola anticipazione di quello che è stato poi mostrato a La vita in diretta. Purtroppo le due inviate Rai, Barbara di Palma, per La vita in diretta e Tatiana Bellizzi, per Ore 14, sono state aggredite davanti alla casa degli orrori, la casa in cui Marzia Capezzuti è stata segregata, seviziata e maltrattata per anni. Oggi Barbar di Palma e Tatiana Bellizzi erano davanti a quella casa per fare il loro lavoro di giornaliste, quando un uomo di 23 anni, il compagno della figlia di Barbara Vacchiano, la donna in carcere con l’accusa di omicidio, ha iniziato ad aggredirle. Minacce di morte, minacce molto forti, gesti violenti, ha persino, come raccontato dall’inviata, cercato di investirle con la macchina. “Io ti sparo, io vi uccido” queste alcune delle minacce che sono state riprese dalle telecamere dei due programmi Rai, presenti sul posto.

Alberto Matano ha quindi dato subito la linea a Barbara di Palma, che ha raccontato, in lacrime, una giornata che mai avrebbe voluto vivere sulla sua pelle. “Mi sento sporca” ha detto l’inviata de La vita in diretta. Con la voce rotta dall’emozione e le lacrime, la Di Palma ha spiegato che non c’è cosa più umiliante che ricevere sputi in faccia da una persona. Ma non deve sentirsi sporca l’inviata de La vita in diretta, le persone che dovrebbero sentirsi così, sono quelle che l’hanno aggredita, minacciata.

Qui quanto raccontato a Ore 14

Le parole di Barbara di Palma in diretta su Rai 1

“Mi sento sporca, è la cosa più umiliante che possa accadere a una persona, io ho la sua saliva sulla pelle” ha detto la giornalista di Rai 1 dopo l’aggressione che ha subito da parte del compagno della figlia di Barbara Vacchiano. “Io mi sono lavata, decine di volte, disinfettata, mi hanno aperto tutti le porte di casa i vicini, per aiutarmi, sono tutti preoccupati” ha detto la di Palma nei primi minuti della puntata di oggi de La vita in diretta. “Io mi sento ancora sporca, oltre alle parolacce, agli insulti, che questo ragazzo ha avuto il coraggio di dire, offese di ogni genere, quello che resta è l’umiliazione. Una persona che ti sputa in faccia è davvero la cosa più brutta che dovesse succedere” ha aggiunto Barbara di Palma.

“E’ un fatto molto grave che due croniste siano vittime di quello che stiamo raccontando” ha detto Alberto Matano. Poi in diretta sono state mostrate le immagini di quello che è successo oggi. La Di Palma ha chiuso il collegamento ringraziando i Carabinieri che oggi pomeriggio si sono presentati prima della diretta in modo che lei potesse svolgere in serenità il suo lavoro sentendosi sicura dopo tutto quello che era successo poche ore prima.