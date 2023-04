Romina Carrisi ancora assente a Oggi è un altro giorno dopo il suo commento

Romina Carrisi tenuta lontana da Oggi è un altro giorno dopo il suo commento?

L’assenza di Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno si fa sentire perché è dal famoso tweet che non è più tornata nel salotto di Serena Bortone. Lo scorso 13 aprile la figlia di Al Bano e Romina Power ha risposto a chi si chiedeva quale fosse il suo ruolo nel programma del pomeriggio di Rai 1, il giorno successivo non era più tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno. Nessun saluto, nessuna spiegazione, sono due settimane che Romina Carrisi non ha più il suo posto sui divanetti blu del programma e in molti iniziano a pensare che sia stata allontanata dalla trasmissione. Romina Carrisi punita dopo il suo attacco agli autori Rai?

Quando torna Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno

Torniamo al famoso 13 aprile, al commento di chi chiese: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”.

La risposta di Romina fu: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro – aggiungendo – Purtroppo, se provo a prendere l’iniziativa vengo bloccata”.

Da quel momento si sono perse le tracce di Romina, che va detto ha cercato in più modi di emergere nel programma di Serena Bortone. Ha mostrato le sue capacità nel ballo, soprattutto come inviata, la capacità di essere una vera opinionista e non solo sorrisi.

A due settimane di assenza dalla tv è lei a rispondere a chi chiede se la Rai l’ha punita per la sua sincerità. Anche Dagospia aggiunge il pettegolezzo e scrive: “Che fine ha fatto Romina? E’ sparita come Memo Remigi!”. Romina jr è intervenuta: “Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno”. Quindi sarà ancora tra gli affetti stabili e vedremo se le verrà assegnato più spazio. Intanto, la polemica è stata innescata e adesso il pubblico attende di scoprire il seguito, se dirà qualcosa sulla faccenda o se avrà ricevuto una piccola promozione”.