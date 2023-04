Inter-Juventus ed è di nuovo boom su Canale 5 ma Federica Sciarelli è regina di Rai 3

E' boom di ascolti su Canale 5 per Inter-Juventus ma la regina del mercoledì sera resta Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto: ecco i dati

Torna il nostro appuntamento con l’analisi dei dati auditel relativi alla prima serata: chi ha vinto la gara agli ascolti del 26 aprile? Mediaset si sta godendo una primavera da ascolti record, una primavera d’oro. E siamo solo all’inizio visto che devono andare ancora in onda su Canale 5 almeno una delle due semifinali di Champions, la finale e poi la finale di Coppa Italia. I fuochi d’artificio sono pronti. Numeri pazzeschi anche nella serata di ieri, il 26 aprile 2023 vola Canale 5 grazie al ritorno della semifinale di Coppa Italia che ha visto l’Inter e la Juventus scendere in campo per sfidarsi dopo la gara di andata. Passa la squadra di Simone Inzaghi e Mediaset vola con quasi 8 milioni di spettatori. Numeri davvero mostruosi per Canale 5. Rai 1 propone un film e non va male visto che riesce a fare lo stesso risultato che ottiene con repliche o con programmi inediti come Il cantante mascherato, anche di più per numero di spettatori. Su Rai 3 regna sempre Federica Sciarelli: nonostante il calcio ieri, 2 milioni di spettatori davanti alla tv.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 26 aprile 2023

Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Inter-Juventus ha incollato davanti al video 7.519.000 spettatori con uno share del 34.6%. Medaglia d’oro e primo gradino del podio per Canale 5 che vince senza nessuna difficoltà.

Torno indietro e cambio vita è stato visto da una media di 2.535.000 spettatori pari al 12.4% di share. Considerando i numeri visti in queste settimane su Rai 1, neppure troppo male il film anzi. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.034.000 spettatori con l’11.4% spicca anche questa settimana il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli.

Su Rai2 in prima visione Cuori e delitti – Fidanzamento con omicidio è la scelta di 794.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 La rivolta delle ex ha raccolto 935.000 spettatori (4.5%). (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 492.000 spettatori (3.3%). Su La7 Anna and the King raggiunge 517.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Se scappi, ti sposo segna 290.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Non c’è più religione interessa 307.000 spettatori (1.5%).