Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 29 aprile e del 30 aprile 2023

Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di Verissimo del 29 e del 30 aprile 2023 su Canale 5

Un doppio appuntamento anche questa settimana con Verissimo e con Silvia Toffanin su Canale 5. Che cosa vedremo nello studio di Verissimo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la lunga lista di nomi di ospiti vip che faranno compagnia al pubblico di Canale 5 questa settimana. Ci sarà un po’ del mondo di Amici e anche di Uomini e Donne ma anche tanti vip che si racconteranno nello studio di Silvia Toffanin. E poi spazio alla cronaca, con la testimonianza di Pietro Orlandi, per la prima volta nel programma di Canale 5 per raccontare i 40 anni di lotta nella ricerca di sua sorella Emanuela. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni per le prossime puntate di Verissimo.

Verissimo anticipazioni 29 aprile 2023: tutti gli ospiti del sabato

Silvia Toffanin accoglie in studio per la loro prima intervista di coppia Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi. A Verissimo anche Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica. E poi spazio al racconto dell’attrice Gabriella Pession che difficilmente si vede in tv in Italia, anche perchè come saprete, vive all’estero. Fresco fresco dal mondo di Amici, e tra gli ultimi eliminati dal serale di “Amici” di Maria De Filippi, il ballerino Ramon. Infine, saranno ospiti Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, impegnati nella serie di successo di Canale 5 “Il Patriarca”.

Verissimo anticipazioni 30 aprile 2023: tutti gli ospiti della Domenica

Alla luce della riapertura di un’inchiesta da parte del Vaticano sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni, sarà ospite per la prima volta a Verissimo, per un’intensa intervista, il fratello Pietro Orlandi.

Inoltre, in studio: Michelle Hunziker e Gerry Scotti, super nonni tornati dietro al bancone di “Striscia la notizia” ; e poi ancora nella puntata di Verissimo di domenica ci sarà anche il giornalista Paolo Brosio, che ha appena perso la sua adorata mamma. Infine, il percorso di vita di Gianni Sperti per celebrare anche in questa puntata il mondo di Maria; non finisce qui. Dopo Carola e Federico questa volta ecco l’amore di una coppia appena nata a “Uomini e Donne”, quella formata da Lavinia e Alessio. Anche per i due prima volta a Verissimo. E anche questa settimana, niente Grande Fratello VIP 7.