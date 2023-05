Mauro Corona da Carta Bianca a Ballando con le stelle? Milly ci pensa

Milly Carlucci vuole Mauro Corona a Ballando con le stelle? L'indiscrezione

E’ un nome che desta parecchia curiosità quello che Davidemaggio.it lancia in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Come potrete immaginare, Milly Carlucci è già a lavoro per la prossima edizione del programma di Rai 1 e per dare grandi ascolti alla rete e grande spettacolo al pubblico, servono nomi decisamente forti. Quello di Mauro Corona lo è. Siamo abituati a vederlo perennemente con la sua bandana e le maglie strappate nei collegamenti con Carta Bianca, come sarebbe vederlo in altre vesti e in altri abiti? Molto molto interessante. Stando a quanto si legge su Davidemaggio.it “Milly Carlucci ha messo gli occhi sull’effervescente scrittore e alpinista per ravvivare l’edizione numero 18 del celebrity talent. Già in passato la conduttrice aveva corteggiato Corona ma alla fine non se n’era fatto nulla” si legge sul sito di Tv che dà sempre con grande precisione delle anticipazioni su quello che si vedrà poi nei vari programmi televisivi. Mauro Corona quindi potrebbe essere uno dei protagonisti di Ballando con le stelle edizione 2023?

Ballando con le stelle: Milly Carlucci pensa a Mauro Corona

E Mauro Corona che cosa pensa del programma di Milly Carlucci? Basta rispolverare alcune delle sue interviste per scoprire che Mauro Corona ha parlato di Ballando con le stelle: “È una trasmissione bellissima, perché devo andare io ad imbruttirla e rovinarla? Alla veneranda età di 72 anni riesco ancora a camminare con le mani e i piedi per aria. Può mettersi il cuore in pace, non andrò. Già mi sto rovinando l’esistenza con Cartabianca” aveva dichiarato Corona qualche tempo fa. Mai dire mai però. Tutto può succedere anche perchè chi ha partecipato a Ballando con le stelle in questi anni, ha raccontato di come Milly Carlucci sappia essere parecchio persuasiva con le sue richieste…

Mauro Corona potrebbe essere un concorrente perfetto o forse no, imprevedibile com’è potrebbe regalare grandi soddisfazioni a un programma come Ballando con le stelle oppure distruggersi con le sue stesse mani. Deve stare molto attenta Milly Carlucci anche perchè Mauro Corona ha già fatto arrabbiare in passato i vertici Rai e dopo quello che è successo con Montesano, meglio evitare.