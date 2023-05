Natalia Mastrota ha sofferto di bulimia per anni, racconta tutto a Verissimo

Natalia Mastrota ha sofferto di bulimia per anni, a Verissimo racconta come è iniziato tutto

Per la prima volta Natalia Mastrota è a Verissimo, la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota racconta un periodo difficile della sua vita, quando ha sofferto di bulimia. A 18 anni ha iniziato a fare delle diete fai da te e questo l’ha portata nel vortice dei disturbi alimentari. All’inizio non se ne rendeva conto, non avrebbe mai immaginato nulla del genere; invece, Natalia Estrada ha sofferto di bulimia per 5 anni. Credeva che sarebbe passata in fretta e invece andava avanti e quando si è confidata con la nonna lei le ha dato una mano a parlarne anche con i genitori. E’ lo sport che ha aiutato fino in fono Natalia Mastrota, soprattutto la corsa. A Milano è entrata in una clinica per qualche settimana, lì le hanno dato gli strumenti adatti per guarire. Per due anni non ha avuto alcun problema, poi è rimasta incinta ed è andata bene ma è del tutto consapevole che sono disturbi che non vanno mai via. Non le è più capitato ma sa anche che quando ci sono dei momenti di tristezza, di stress e dopo una gara tutto potrebbe tornare. Non è mai successo ma sta sempre attenta che non accada, non si lascia andare. In più è mamma di due bambini, sono anche loro la sua forza, oltre quella che le dà il suo compagno.

Natalia Mastrota a Verissimo

E’ molto simile alla sua mamma, nelle foto sembra davvero lei. Racconta che Natalia Estrada e Giorgio Mastrota si sono separati quando lei aveva solo 3 anni, non li ricorda insieme, non lo ha mai visti come coppia; era davvero troppo piccola. Solo agli eventi e ai compleanni li ha visti nello stesso posto perché sono rimasti sempre in buoni rapporti ma nessun ricordo come coppia.

Le resterà sempre la domanda sul come sarebbe stata la quotidianità con entrambi i genitori. Entrambi le sono sempre stati accanto, ha sempre trascorso una settimana da papà Giorgio e una da mamma Natalia, nessuna mancanza.

Ci ha messo un po’ per capire che si erano lasciati, era davvero piccola. Poi dopo aver visto il padre con più compagne e la mamma con un altro ha capito. E’ ben che si parli sempre di disturbi alimentari, delle difficoltà che si possono superare, dell’aiuto che si può chiedere. Serve per aiutare gli altri.