L’Incoronazione di Re Carlo III in tv: vince Rai 1, ecco i dati

Oltre 6 milioni di italiani davanti alla tv per l'Incoronazione di Re Carlo III: ecco chi ha vinto

E’ stata una lunga giornata per chi ama le cerimonie dal sapore antico, per chi ha deciso di seguire in diretta l’incoronazione di Re Carlo III. Tv italiana in prima linea il 6 maggio 2023 con dirette sulle principali reti. E’ Rai 1 a vincere la gara agli ascolti: l’edizione speciale del Tg1 dedicata all’incoronazione di Re Carlo III iniziata intorno alle 11 del mattino, è stata vista da una media di quasi 4 milioni di spettatori. Grandi numeri se si considera anche che stiamo parlando di un sabato mattina. Buoni anche gli ascolti di Canale 5 con una media di 2,5 milioni di spettatori al mattino con lo speciale Verissimo in collaborazione con il Tg5. Oltre 6 milioni di italiani quindi hanno seguito la cerimonia in diretta da Londra, numeri davvero incredibili.

Vediamo nel dettaglio tutti i dati.

Gli ascolti del 6 maggio: 6 milioni per Re Carlo davanti alla tv

Su Rai1 Speciale Tg1 – Incoronazione di Re Carlo III, dalle 10:50 alle 15:37, è seguito da 3.631.000 spettatori con il 31.1%. Su Canale5 Verissimo in collaborazione con Tg5 presenta: L’Incoronazione di Carlo III, dalle 10:45 alle 14:08, raggiunge 2.503.000 spettatori e il 23.2%. Su La7 Speciale TgLa7 – Il Giorno della Corona, dalle 10:17 alle 13:23, interessa 399.000 spettatori (4.5%).

Nella seconda parte del pomeriggio, crescono gli ascolti per Silvia Toffanin. Canale5 Verissimo in collaborazione con Tg5 presenta: L’Incoronazione di Carlo III, dalle 14:28 alle 15:49, conquista 2.779.000 spettatori (22.2%). Ottimi numeri anche per Canale 5 dunque.

Gli ascolti delle altre reti al sabato mattina

Su Rai2, dopo Tg Sport a 173.000 spettatori (2.9%), Pizza Doc sigla 184.000 spettatori (2.5%) e Check Up 283.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 il primo episodio di Mom è scelto da 115.000 spettatori (1.8%), il secondo episodio da 112.000 spettatori (1.5%) e il terzo episodio da 201.000 spettatori (2.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 697.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 418.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Tg4 Speciale, dalle 11:55 alle 13:52, conquista 171.000 spettatori con l’1.3%.