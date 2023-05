Chi l’ha visto promosso su Rai 1? Ipotesi forte, risultato non scontato

Tra le novità della prossima stagione in Rai, ci sarebbe anche il trasloco di Chi l'ha visto su Rai 3: è possibile?

Nella nuova Rai che verrà, c’è anche la possibilità che Federica Sciarelli traslochi su Rai 1? Lo anticipa La Stampa in un articolo di poche ore fa, parlando della possibilità che Chi l’ha visto, da settembre, possa andare in onda su Rai 1. Se da un lato nella prima serata di Rai 1 manca un programma di attualità e cronaca, è altrettanto vero che i medesimi casi che vengono trattati nel programma di Federica Sciarelli, riempiono il palinsesto della rete, iniziando dal mattino con Storie Italiane e andando avanti al pomeriggio con La vita in diretta. Viene dunque da chiedersi: fare lo stesso genere di programmazione anche in prima serata, potrebbe giovare al programma? Il pubblico che segue Chi l’ha visto in prima serata su Rai 3 è molto diverso da quello che si incolla ai programmi del mattino o del pomeriggio e forse anche per questo, la Sciarelli si porta a casa ogni mercoledì sera una media di 2 milioni di spettatori, spettatore in più, spettatore in meno. Ma se si dovesse cambiare rete, gli ascolti crescerebbero o si rischierebbe di fare solo un clamoroso buco nell’acqua? Non sarebbe meglio trovare un titolo diverso, con un volto diverso, e lasciare Chi l’ha visto nella sua collocazione, in una serata in cui spesso, il programma, porta la rete a essere la seconda rete più vista del prime time? E’ solo una questione di prestigio perchè si può andare in onda nella rete ammiraglia? Tante domande e tante riflessioni che si potrebbero fare nelle prossime ore. Ma il dubbio che un eventuale trasloco di Chi l’ha visto su Rai 1 non migliori di molto il dato di ascolto, ci resta.

Chi l’ha visto trasloca su Rai 3?

Tra l’altro poi, perchè indebolire una rete che anche nella settimana di Sanremo, ha dimostrato di avere il suo zoccolo duro, con il pubblico che non ha tradito Federica Sciarelli e ha seguito Chi l’ha visto nonostante tutto? E’ davvero possibile che nell’era in cui di programmi in stile crime/ investigativo, arrivano novità e proposte moderne da ogni angolo della terra, si debba pensare all’usato sicuro? Chi l’ha visto è uno dei pilastri della Rai, della Rai che verrà ma soprattutto di Rai 3.