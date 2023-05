Un passo dal cielo 7 chiude e vince al lunedì ma l’Isola non crolla: gli ascolti dell’8 maggio

Ecco tutti i dati di ascolto per la prima serata dell'8 maggio 2023: vince Rai 1 con Un passo dal cielo 7

Torniamo a parlare di dati di ascolto, torniamo parlare di numeri con una bella sfida in prima serata tra Rai 1 e Canale 5. Niente repliche nel prime time dell’8 maggio 2023: su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo 7 che chiude molto bene superando i 4 milioni di spettatori e dando anche, stando a quelle che sono le ultime notizie, l’arrivederci. Pare proprio che Un passo dal cielo 8 si farà! In attesa delle prime anticipazioni su questa nuova stagione, la Rai si gode la vittoria in prima serata al lunedì sera contro L’isola dei famosi 2023. Va detto che Ilary Blasi questa settimana ha tenuto testa a Rai 1 e anche in questa occasione l’Isola, pur andando in onda a maggio, fa meglio di molte puntate del Grande Fratello VIP, farlo notare è cosa sempre buona e giusta.

Dopo una lieve inclinazione della passata settimana ( non tutti sapevano che l’Isola sarebbe andata in onda al martedì sera e quello non si è dimostrato il giorno giusto per la messa in onda) ecco che il reality di Canale 5 ritrova smalto. Non parliamo di numeri da capogiro, ma visto che per mesi Signorini, con numeri anche più bassi ha fatto diversi proclami, possiamo tranquillamente dire che questa edizione dell’Isola dei famosi è un successo per Canale 5.

E ora torniamo ai numeri della prima serata.

Gli ascolti dell’8 maggio 2023: ecco tutti i dati

Su Rai 1 la serie Un passo dal cielo vince la serata con la media di 4.294.000 telespettatori, share 24.26%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 17 si piazza sul secondo gradino del podio con una media di 2.640.000, 19.63%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.156.000, 5.56%, e nel programma 1.436.000, 7.34%.

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 799.000, 3.89% e Blue Bloods 671.000, 3.63%. Su Rete 4 Quarta Repubblicaha ottenuto 619.000 telespettatori, share 4.23%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 787.000 telespettatori, share 4.95%. Su La7 il film Master and Commander – Sfida ai confini del mare ha ottenuto 433.000, 2.43%. Su Tv8 il film Spectre è stato visto da 416.000 telespettatori, share 2.52%, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 569.000 telespettatori, share 3.06%.