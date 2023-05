Teo Mammucari, arriva tutta la verità sul perché ha lasciato Le Iene

Finalmente Teo Mammucari svela perché ha lasciato Le Iene, con chi ha litigato, cosa è successo quel giorno

Adesso parla Teo Mammucari, è passato un po’ di tempo dal suo addio a Le Iene e adesso dice cosa è accaduto. Il conduttore romano ne parla per la prima volta e lo fa in un’intervista a Libero. E’ la sua versione dei fatti ma in realtà è quella che tutti avevano immaginato, anche se Teo Mammucari aggiunge altro. Era il 24 gennaio scorso quando Belen Rodriguez si è ritrovata da sola alla conduzione de Le Iene Show, da sola senza il collega di sempre, il conduttore che l’aveva voluta accanto. Nessun preavviso, nessuna spiegazione, nessun comunicato stampa, il silenzio di Belen che solo dopo ha dato tutto il suo sostengo a Teo, era in imbarazzo era evidente. La nota fu solo di Mediaset, un gelido avviso, la fine di un contratto, qualcosa di già previsto ma nessuno ci ha mai creduto. Adesso Teo Mammucari svela tutto, anche quando gli hanno detto che era matto perché lasciava un programma di successo, il suo programma. In realtà è il programma di Davide Parenti, lì il contrasto che ha reso facile l’addio.

Teo Mammucari e la lite con Davide Parenti

Nel presente Mammucari è a teatro con “Più bella cosa non c’è” ma non vuole dire addio alla tv, ha già presentato un progetto ma attende.

“Mi hanno detto che ero matto perché lasciavo Le Iene, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5”.

Ed ecco la parte dell’intervista che interessa a tutti: “Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono e non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli – spiega Teo – È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me”.

Quali sono i suoi progetti? “Ho chiesto a Italia 1 di darmi un programma tutto mio. Ho presentato un progetto. Mi hanno detto che stanno valutando. Quando saranno pronti, la porta è aperta da entrambi i lati. Però se per me non ci sono spazi per fare cose nuove, preferisco rinunciare anche a quelle vecchie e tornare a fare teatro”.

Conclude sereno o almeno così sembra: “In questo momento la rete sta puntando su altri nomi ma credo che alla fine l’onestà di pensiero paghi. Io se spengo la tv non resto a casa a fare la lana”.