Vola la Champions su Tv8, regge bene Canale 5. Flop Rai 1 : i David pareggiano con Chi l’ha visto

Boom di ascolti per la Champions su Tv8: quasi 8 milioni davanti alla tv. Regge bene Canale 5 mentre sprofonda Rai 1 con i David di Donatello, ecco i dati

I dati auditel del 10 maggio 2023 consacrano Tv8 rete più vista con quasi 8 milioni di spettatori grazie a Milan-Inter. Rai 1 soccombe: fa meglio persino Canale 5 con Luce dei tuoi occhi

Come era prevedibile nel mercoledì del derby di Champions League non ce n’è per nessuno: quasi 8 milioni di spettatori davanti alla tv per tifare Inter o Milan o per godersi lo spettacolo del grande calcio. Vola quindi Tv8 mentre Mediaset si lecca le dita in attesa della gara di ritorno che potrebbe fare un dato di ascolto ancora più alto. Molto si metterà anche dal risultato della partita che ieri è stata vinta da 2 a 0 dall’Inter, fuori casa. Se il Milan ribaltasse il risultato, il pubblico davanti alla tv potrebbe essere ancora più grande. Staremo a vedere. Nel frattempo i dati auditel della serata del 10 maggio 2023 consacrano Tv8 a rete leader del prime time, con una media di oltre 7,5 milioni di spettatori per il big match di Champions. Ma vediamo adesso i dati auditel relativi agli ascolti di ieri sera, nel dettaglio. Tutti i numeri.

Gli ascolti del 10 maggio 2023: ecco i dati auditel

Vola Tv8 con un ascolto davvero pazzesco: media di 7,5 mln per il derby di Champions con il 33.1% di share. Vince facilissimo la rete di Sky che conquista tutti i tifosi ma non solo. Non perde ascolti, pubblico totalmente femminile non interessato al calcio, su Canale 5 con la quinta e penultima puntata della seconda stagione, Luce dei Tuoi Occhi porta a casa il 13.8% con una media di 2,64 mln. Chi non sorride è Rai 1, ma del resto aspettarsi in una serata così complicata, un dato più alto per la serata dei David di Donatello, che in generale, non volano mai con gli ascolti, era parecchio difficile. 1.702.000 telespettatori, share 9.94% per la serata dedicata ai premi del mondo del cinema. Un testa a testa con Chi l’ha visto per Rai 1: il programma di Federica Sciarelli ieri è stato visto da una media, nella presentazione , di 1.203.000 telespettatori, share 5.04% e nel programma 1.762.000, 9.36%.

Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma ha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.7%

Su Rai 2 Cuori e delitti – L’arte di uccidere ha ottenuto 623.000 telespettatori, share 2.86%.

Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 429.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 352.000 spettatori con uno share del 2.4%. Sul Nove The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha raccolto 326 .000