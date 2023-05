Non brilla Rai 1 con la Juventus ma vince: Canale 5 e Rai 2 vicinissime, l’Eurovision piace. Flop Panicucci

Vince Rai 1 con la partita della Juventus, fa benissimo Rai 2 con l'Eurovision: ecco tutti i numeri dell'11 maggio 2023

Vince Rai 1 la gara agli ascolti dell’11 maggio 2023 portando a casa una media vicina ai 4 milioni di spettatori, comprando all’ultimo momento la partita della Juventus in Europa League. Un buon risultato ma non particolarmente brillante. Del resto parliamo sempre di una competizione inferiore alla Champions, ed era difficile aspettarsi grandissimi numeri. In ogni caso Rai 1 vince e fa benissimo anche Rai 2 grazie alla semifinale dell’Eurovision. Un festival che fino a qualche anno fa era regalato ai canali dopo il 20 sul digitale terrestre e che invece trova adesso una fetta di pubblico molto appassionata all’evento. Ieri infatti la seconda semifinale dell’Eurovision, in attesa di vedere il nostro Marco Mengoni domani su Rai 1, è stata vista da quasi 2 milioni di spettatori. Rai 2 ha incassato un risultato molto molto vicino a Canale 5 e uno dei risultati migliori di questa stagione ( insieme alla prima semifinale che aveva fatto altrettanto bene). Ottima quindi la scelta di mandare in onda l’Eurovision 2023 su Rai 2. Pensate che ieri sera lo show di Federica Panicucci si è fermato, su Italia 1, sotto i 700mila spettatori. Un flop clamoroso.

Gli ascolti dell’11 maggio 2023: ecco i numeri della prima serata

Europa League Juventus-Siviglia vince facile con un ascolto medio pari a 3.772.000 spettatori pari al 18%. Su Canale 5 il film Quasi Amici ha raccolto davanti al video 1.998.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 ha interessato 1.702.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Tv8 la semifinale di Europa League Roma-Bayer Leverkusen segna 1.222.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Bentornata Papà ha raccolto davanti al video 852.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 747.000 spettatori con uno share del 5.1%.

Su Italia 1 l’ultima puntata di Back to School 2 ha intrattenuto 676.000 spettatori (4.4%). Che flop per Italia 1. Nella serata di ieri, solo il Nove ha fatto peggio di Italia 1. Sul Nove infatti, Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.5%.