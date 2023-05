A Verissimo arriva Zuleyha: tutti gli ospiti del 13 e 14 maggio 2023

Ecco tutti gli ospiti di Verissimo per le puntata del 13 e 14 maggio 2023

Ultime imperdibili puntate inedite di Verissimo su Canale 5 questo fine settimana. Il 13 e il 14 maggio 2023 su Canale 5 andranno in onda le ultime interviste “nuove” di Silvia Toffanin. Dal prossimo fine settimana infatti, il pubblico di Canale 5 potrà rivedere alcuni dei momenti più emozionanti della stagione. Grandi nomi per concludere un ciclo di grande successo. Gli ascolti dell’edizione 2022-2023 di Verissimo sono stati davvero molto buoni e Silvia Toffanin si potrà godere il meritato riposo; mai come quest’anno la conduttrice è stata volto di Mediaset. C’è stata per il funerale della Regina Elisabetta; c’è stata per le puntate speciali di Verissimo dedicate al ricordo di Maurizio Costanzo, con la diretta del suo funerale. E poi settimana scorsa con l’incoronazione di Re Carlo. Insomma Silvia Toffanin e il suo Verissimo ci sono sempre nei momenti in cui Canale 5 deve fare la differenza.

Ma torniamo a noi con tutti gli ospiti di questo fine settimana su Canale 5.

Sabato a Verissimo: gli ospiti del 13 maggio 2023



A Verissimo il momento magico di Paola & Chiara, tornate a essere regine della dance pop italiana. E’ la prima volta che le due cantanti sono ospiti di Silvia Toffanin su Canale 5. Inoltre, dal mondo di “Amici” di Maria De Filippi la sensibilità e il talento di Arisa e di Michele Bravi e tutte le emozioni degli ultimi eliminati del talent di Maria De Filippi: Cricca, Maddalena e Aaron. A poche ore dalla finalissima di Amici dunque, ampio spazio ai protagonisti di questa edizione.

Domenica a Verissimo: tutti gli ospiti del 14 maggio 2023



Per la sua prima intervista in Italia sarà ospite l’attrice turca Hilal Altinbilek, ossia Züleyha, la splendida protagonista della serie di Canale 5 “Terra amara”. Ovviamente c’è grandissima attesa per questa ospitata e il pubblico che ama Terra amara non vede l’ora di seguire l’attrice e di ascoltare questa sua prima intervista made in Italy.

A Verissimo l’intenso racconto di vita di Asia Argento, una donna sempre capace di rinascere e rialzarsi. Dopo aver fatto una bella sorpresa a sua sorella Fiore in Honduras, questa volta Asia sarà protagonista nel salotto di Verissimo. Silvia Toffanin accoglie il grande Lino Banfi, in un momento particolare della sua vita. L’attore racconterà come sta affrontando questo momento dopo la morte della sua amatissima Lucia.

Infine, ampio spazio ad “Amici” e ai sogni e alle esibizioni dei quattro super finalisti dell’inimitabile talent di Maria De Filippi: i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Isobel e Mattia. Domani sera su Canale 5, la finalissima di Amici con il vincitore di questa edizione numero 22.