Volodymyr Zelensky da Bruno Vespa: oggi speciale Porta a Porta

Va in onda oggi 13 maggio 2023 una puntata speciale di Porta a Porta: Volodymyr Zelensky da Bruno Vespa

Cambia la programmazione di Rai 1 il 13 maggio con un appuntamento speciale nel pomeriggio. Oggi infatti, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarà ospite di Bruno Vespa . Non un collegamento, secondo quelle che sono le ultime notizie, ma il presidente ucraino sarà in Italia ( dovrebbe incontrare anche il Papa, stando alle ultime indiscrezioni). Una giornata quindi diversa per la programmazione di Rai 1 quella di sabato 13 maggio. La puntata speciale di Portata a Porta andrà in onda alle 18.30 in diretta su Rai 1 . Si tratterà di un “Porta a Porta” speciale, in collaborazione con il Tg1. Interverranno direttori di quotidiani e telegiornali nazionali.

Speciale Porta a Porta oggi su Rai 1

Nell’appuntamento di “Porta a Porta” con il presidente ucraino Volodymir Zelensky – in diretta sabato 13 maggio alle 18.30 su Rai 1 – accanto a Bruno Vespa ci saranno i direttori del Tg1 Monica Maggioni, del Tg7 Enrico Mentana, di SkyTg24 Giuseppe De Bellis, il conduttore Mediaset Nicola Porro e, per i quotidiani, i direttori di Repubblica Maurizio Molinari, del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli.

Cambia la programmazione di Rai 1: salta L’eredità

La puntata speciale di Porta a Porta prenderà dunque il via alle 18,30 con Italia sì che terminerà qualche minuto prima. E non andrà in onda oggi, 13 maggio 2023, la puntata de L’eredità. Lo speciale di Porta a Porta lascerà direttamente la linea al Tg1.