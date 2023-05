Ascolti mosci al lunedì: l’Isola non stupisce, Vivere non è un gioco da ragazzi da 3 milioni

Non brillano i numeri del lunedì sera il 15 maggio 2023: ecco tutti i dati di ascolto

Ascolti non troppo esaltanti per le ammiraglie lunedì 15 maggio 2023 ma del resto, siamo appunto a metà maggio e non ci si aspettava qualcosa di diverso. Soprattutto da Rai 1 che ha deciso di farcire la primavera del pubblico con fiction in replica. Ieri sera ha invece mandato in onda Vivere non è un gioco da ragazzi che ha incassato ascolti in linea con quelli fatti dalle repliche del Commissario Montalbano. Pensare che la serie, avrebbe potuto fare di più, è cosa complicata. I dati di ascolti relativi alla serata del 15 maggio 2023, ci raccontano anche di come l’Isola dei famosi non abbia approfittato degli ascolti non troppo esaltanti di rai 1. Classica media per Ilary Blasi con la sua Isola.

Non ci stupiscono in tutta onestà questi numeri del prime time, e non solo perchè siamo a fine maggio ma anche perchè, pensare che una fiction come Vivere non è un gioco da ragazzi, potesse fare meglio dei 3 milioni che ha avuto ieri, è impossibile. E’ andata bene, sarà forse guardata anche in streaming su RaiPlay dai più giovani e in casa Rai possono essere certamente sereni per il risultato arrivato nella prima serata del 15 maggio. Se avessero pensato di poter fare meglio, l’avrebbero mandata in onda decisamente prima, collocandola in un altro momento.

Gli ascolti del 15 maggio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

La nuova puntata dell’Isola dei famosi 2023 in onda il 15 maggio su Canale 5 è stata vista da una media di 2.504.000 con il 18,30%. Non approfitta quindi Ilary Blasi ma in ogni caso, anche questo dato, non stupisce. Vince quindi per share e durata l’Isola.

La prima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi ottiene un ascolto medio pari a 3.075.000 con il 16,70% di share. . Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.242.000, 5.73%, e nel programma 1.541.000, 7.62%.

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles fa 929.000, 4.42% e Blue Bloods 831.000, 4.53% . Su Rete 4 Quarta Repubblicaha ottenuto 901.000 telespettatori, share 6.03%. Su Italia 1 il film I guardiani della Galassia 2 ha registrato 881.000 telespettatori, share 5.19%. Su La7 Atlantide – L’ultima notte di Meredith ha ottenuto 454.000, 2.34%. Su Tv8 il film No time to die è stato visto da 559.000 telespettatori, share 3.57%, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 685.000 telespettatori, share 3.61%. Al lunedì sera questa settimana quindi fanalino di coda La7 nonostante un tema caldo come il delitto di Meredith Kercher con l’intervista a Rudy Guede.