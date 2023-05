Luca Daffrè e Alessandra è davvero finita: “Siamo il sole e la luna”

Scoppia un'altra coppia nata a Uomini e Donne: è finita tra Alessandra e Luca Daffrè o forse chissà, non è mai iniziata

E’ finita o forse non è mai iniziata la storia d’amore tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli. Due settimane fa la scelta a Uomini e Donne, poi l’inizio di una frequentazione senza telecamere. Ma qualcosa a quanto pare non ha funzionato nel modo giusto. E’ anche comprensibile, va detto. Luca, fino a due ore prima della sua scelta, era ancora preso da altre ragazze, stava conoscendo persone arrivate a Uomini e Donne da pochi giorni. Non ha mai puntato tutto su Alessandra.

E forse, se non fosse stato costretto a scegliere, visto che Uomini e Donne ha chiuso i battenti, avrebbe proseguito la conoscenza con le altre ragazze. In ogni caso, in queste ore, erano arrivate sui social decine e decine di segnalazioni relative proprio alla fine della storia di Luca e Alessandra, con testimonianze di persone vicine alla coppia che raccontavano ai gossipari del web, di questo addio.

Alessandra e Luca quindi, si sono lasciati. O forse non sono mai stati insieme. Pochi minuti fa è stato Luca Daffrè dai social, a dare la sua spiegazione. Le parole di Luca non stupiscono molto i fan del programma, che già quando era andata in onda la scelta, avevano notato troppa freddezza e poche emozioni da parte di entrambi.

Le parole di Luca Daffrè sui social

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece di parlare con me, siccome aspettavo un confronto fino a ieri) preferisco darvi io spiegazioni”: così Luca Daffrè ha iniziato il suo lungo messaggio social nel quale ha annunciato la fine della storia con Alessandra Fumagalli. “Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere”, ma qualcosa, al di fuori del programma, non è andato come sperato. Ed effettivamente le tante voci circolate sui social, erano quelle di persone che conoscevano Alessandra.

Forse la ragazza si è confidata con qualche amica che a sua volta ha deciso di parlarne con altre persone che a loro volta, hanno fatto trapelare la notizia…

Nelle sue storie su instagram, Luca ha poi aggiunto: “Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna“.

Luca ha anche risposto alle tante critiche, dicendo di aver fatto un percorso pulito e di esser stato sempre molto sincero. Ha fatto quello che il cuore gli suggeriva, scegliendo Alessandra ma poi, nella vita di tutti i giorni, le cose non sono andate come forse entrambi avrebbero voluto. Finisce così, o forse come detto prima, non è mai iniziata.

Pensate come sarebbe stato bello se invece di queste puntate insulse di Uomini e Donne, fosse andato in onda un post scelta, con questo risvolto…