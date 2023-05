Il patriarca chiude senza vincere: I migliori anni conquista gli ascolti del venerdì

Ecco tutti i numeri della prima serata del 19 maggio 2023: gli ascolti del prime time premiano I migliori anni

Cosa hanno visto nella serata del venerdì gli italiani, a chi sono andati gli ascolti del prime time? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi al prime time del 19 maggio 2023. Cosa ci dicono i numeri? Ci dicono che a vincere nella serata di ieri è Rai 1 con Carlo Conti con il suo I migliori anni che regala musica e spettacolo al pubblico. Niente da fare invece per Il Patriarca. La fiction di Canale 5 saluta il pubblico ( con un finale che non mette proprio tutti d’accordo) ma non vince.

Non è stata la fiction più vista quella diretta e interpretata da Claudio Amendola, complice forse anche la collocazione primaverile. Difficile a dirsi ma è anche per questo che la seconda stagione, potrebbe essere a rischio. E il pubblico lo sa bene, per questo motivo, il finale aperto arrivato dopo l’ultima puntata trasmessa il 19 maggio, non ha convinto tutti.

Ma vediamo adesso i dati di ascolto relativi alla serata del 19 maggio 2023.

Gli ascolti del 19 maggio 2023: ecco tutti i dati

Su Rai 1 I migliori anni vince senza sforzo la serata; parte con una presentazione 3.511.000 telespettatori, share 17,26% e nel programma 3.190.000, 19,89%. Su Canale 5 l’ultima puntata de Il Patriarca ha ottenuto 2.684.000 telespettatori, share 15,97%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.254.000, 8,49%. Ottimo anche questa settimana il dato di Rete 4 he chiude pochi minuti prima dell’una e incassa quindi anche uno share molto alto.

Su Italia 1 il film Transporter 3 è stato visto da un netto di 1.146.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rai 2 Speciale Tg2 Post – Alluvione Emilia-Romagna 917.000 telespettatori, share 4,63%. Su La7 Propaganda Live 882.000 telespettatori, share 6,25%.

Su Rai 3 il film Ariaferma è stato visto da 598.000 telespettatori, share 3,25%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 584.000 telespettatori, share 3,20%. Su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef 390.000, 2,02%.