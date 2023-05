Antonella Clerici, dopo le lacrime è prezioso il suo aiuto per l’Emilia Romagna

Antonella Clerici si asciuga le lacrime e trova il modo per aiutare l'Emilia Romagna

Antonella Clerici non dimentica l’Emilia Romagna e dopo le lacrime della scorsa puntata di E’ sempre mezzogiorno rivolge un appello a tutti per aiutare le città in difficoltà. “Andiamo in vacanza in Emilia Romagna” ma aggiunge che si riferisce a chi aveva già prenotato lì perché in questi giorni sembra che in molti stiano cancellando le prenotazioni. E’ un grande errore e Antonella Clerici si preoccupa di dimostrare che a Rimini hanno già sistemato tutto. E’ vero che quello è un punto meno colpito dal maltempo ma Cristina Lunardini e in collegamento da una delle enormi spiagge, c’è già qualcuno in costume, tutto è già pronto per accogliere i turisti che arriveranno. Un po’ alla volta ogni zona sarà sistemata, ripulita, è importante non disdire le prenotazioni, certo è anche importante controllare. Antonella Clerici mostra il video dei ragazzi che spalano il fango: “l’abbiamo visto in tante trasmissioni televisive e rappresenta proprio il cuore della Romagna. Questi giovani ragazzi che sono lì a spalare il fango e a far sì che insomma la Romagna sia pronta per la stagione estiva”.

Antonella Clerici, l’appello per l’Emilia Romagna

“Bisogna ripartite alla grande” dice Zia Cri che assicura che gli alberghi sono già aperti a Rimini e in altre zone, presto sarà tutto in ordine anche in atre zone, lì dove c’è ancora fango ma tutti sono pronti a spalare. “Venite al sole della nostra riviera”.

“Speriamo che non sia, lo dico sempre, un po’ come quando abbiamo vissuto il covid che eravamo tutti alle finestre, tutti a cantare e poi ce ne siamo dimenticati. Non dimentichiamo la Romagna ma aiutiamoli e soprattutto andiamo in vacanza lì se abbiamo prenotato, non facciamo che disdiciamo come spesso sta accadendo”.

Zia Cri richiama l’attenzione non solo sul trismo ma ovviamente anche verso chi ha perso la casa, chi ha perso tutto. C’è bisogno di aiuto, c’è bisogno di volontari che arrivino anche nei prossimi giorni, perché magari col passare dei giorni c’è meno affluenza e invece occorre ancora tanto lavoro e tanto tempo lì dive l’acqua e il fango sono ancora presenti. “E’ importante fare riferimento ai centri che si occupano ufficialmente dell’emergenza. Ieri e oggi erano anche troppi ma dobbiamo continuare anche nei prossimi giorni; abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti” prosegue Cristina Lunardini.

“Non donate così… ci sono i canali ufficiali” ricorda la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno che ancora una volta riesce a dare il suo prezioso contributo.