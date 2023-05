Ronn Moss, la morte della sorella è un dolore ancora troppo forte

Come è morta Linda, la sorella di Ronn Moss? Serena Bortone prova a chiedere informazioni all'attore e cantante

Ronn Moss canta Un’avventura di Lucio Battisti e Serena Bortone gli darebbe subito la cittadinanza italiana ma non è l’unica canzone italiana che l’attore che tanto abbiamo amato in Beautiful ha inciso. C’è un brano che dedica a sua sorella, alla sorella morta di recente ed è Io che amo solo te di Sergio Endrigo. La conduttrice di Oggi è un altro giorno resta per un attimo senza parole, non sapeva della dolorosa perdita subita da Ronn Moss ma un secondo dopo il suo fare da giornalista non le impedisce dopo il dispiacere di chiedere come è morta la sua amata Linda.

Io che amo solo te è solo una delle tante canzoni italiane che Ronn Moss conosce bene ma è quella che gli tocca il cuore fino a fargli male. Serena Bortone pensa che sia per l’amore profondo che lo lega alla sua Devin, perché ha dichiarato che è una di quelle canzoni romantiche che ogni uomo dovrebbe dedicare a sua moglie. L’ex Ridge Forrester di Beautiful conferma ma quei versi li dedica anche a sua sorella.

Come è morta la sorella di Ronn Moss?

Ronn Moss la foto con la sorella morta di recente

“L’ho dedicata a mia moglie a alla mia cara sorella defunta recentemente” dice con un filo di voce richiamando tutta l’attenzione di Serena Bortone che ammette non conosceva questa triste notizia. “Quando è morta? Non sapevo nulla. Come si chiamava?” se solo lo avesse saputo prima avrebbe fatto più domande anche senza alcuna preparazione. Linda, questo era il suo nome. Ronn Moss le ha dedicato un post quando è morta, una foto con lui e suo padre, senza svelare il motivo del decesso. “Non lo voglio dire, non è molto piacevole”.

Infatti, non lo dice, prova a farfugliare qualcosa per rispondere alla domanda della conduttrice ma poi cerca la sua comprensione, non desidera aggiungere altro, è un dolore che resta forte. Non sono passati ancora due mesi dal terribile lutto che l’ha colpito. Qualcuno racconta che è morta a causa di una malattia ma non c’è nessuna conferma. Serena Bortone prova a far dire altro al suo ospite, gli indica i ciondoli che ha al collo, magari trova quello giusto che è lì per avere sempre sua sorella vicino. “E’ qui con noi adesso” chiude Ronn.

Ronn Moss a Oggi è un altro giorno

Ronn Moss ospite a Oggi è un altro giorno era in studio solo per cantare e sorridere, la conclusione è invece triste. Adora Fausto Leali, ma sono amici, cita Vasco Rossi perché è arrivato dal nulla ed è ancora in alto. Ha cantato anche Lucio Battisti, Un’avventura, di Lucio Dalla sta per incidere Caruso in versione inglese. L’Italia e non solo la musica italiana è una sua vera passione. Ha un abbraccio per tutta l’Emilia Romagna, informato e consapevole del disastro di questi giorni. Ancora una volta l’impressione è che l’attore e cantante abbiamo molto da dire.