Storie italiane: Debora ha perso un occhio per un filler, il ritocchino e poi il buio

Debora ha perso un occhio per un filler di acido ialuronico, racconta il dolore e il buio a Storie Italiane

A Storie Italiane Eleonora Daniele racconta la storia di Debora Vicedomini, una storia incredibile: lo scorso anno fa un filler di acido ialuronico, punturine riempitive per le rughe, niente botox, ma perde un occhio. La donna che si è sottoposta a questo piccolo intervento estetico ha perso un occhio, ha perso un occhio per un filler. Come sempre Storie Italiane accende i riflettori su storie di cui bisogna parlare.

Troppi ritocchini senza conoscere gli eventuali effetti collaterali o le conseguenze di un errore? C’è da dire che i filler purtroppo vengono fatti spesso anche in semplici centri estetici da personale non qualificato. Non è questo il caso, Debora si era rivolta in un centro di medicina estetica, nessuna mancanza di professionalità, ma cosa è accaduto?

A Storie Italiane la storia di Debora che ha perso l’occhio per un filler

Era il primo febbraio dello scorso anno ed è Debora a raccontare quello che chiama un brutto incidente. Si è recata in un centro di medicina estetica e le hanno fatto un filler di acido ialuronico alla fronte che all’istante le ha provocato l’infarto dell’occhio.

Da quel momento non vedo più dal mio occhio sinistro. Ho avvertito questa sensazione strana che attraversava il mio occhio, tre scintille e il buio e un dolore atroce.

Dopo il buio il ricovero e la diagnosi

E’ stata ricoverata per otto giorni con la diagnosi definitiva di occlusione arteriosa e venosa causata da filler. Il buio da quel giorno accompagna la signora che a Storie Italiane ha deciso di raccontare tutto per mettere tutti in allarme.

Due mesi prima aveva fatto il botox

Due mesi prima aveva fatto un botox che non era riuscito bene, non era possibile in così breve tempo ripetere lo stesso ritocco. Il primo febbraio Debora si era in realtà recata in quel centro per un trattamento ai capelli, l’ha fatto e poi le è stato proposto il filler per sopperire al botox non riuscito.

Nel momento in cui mi hanno fatto la punturina ho sentito questa sensazione strana come una goccia che attraversa il vetro quando piove, questo all’interno del mio occhio.

Cosa è successo dopo il filler?

Debora ha subito perso la vista dopo il filler

Era in un centro di chirurgia estetica. Era partito un embolo che le ha provocato l’infarto dell’occhio. Hanno cercato di tamponare ma lei stava malissimo. Poi hanno chiamato l’ambulanza ed è arrivata al pronto soccorso.

La siringhina ha preso un capillare dell’arteria oftalmica che andava diretta alla retina e ho avuto una occlusione arteriosa e venosa di tutti i collegamenti alla retina. Io non ho perso qualche grado, io non vedo più niente.

La capacità di reazione della donna è stata incredibile e lo è ancora a distanza di più di un anno ma l’emozione è evidente mentre lo racconta, mentre racconta quello che definisce un incidente.

La spiegazione di un esperto

Possono esistere a volte delle complicazioni ed è raro però che capiti una cosa del genere. Una ostruzione del capillare dei vasi che nutrono la retina. Quando avviene questo embolo è come schiacciare l’interruttore della luce e la luce non c’è più. Bastano 30 secondi e la retina ha un danno irreversibile.

Eleonora Daniele è senza parole, non le è mai capitato di raccontare una storia del genere, mai un filler che ha causato un danno del genere.