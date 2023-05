Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: c’è attesa per l’addio o l’arrivederci

E' un addio o un arrivederci quello di Barbara d'Urso con l'ultima puntata di Pomeriggio 5?

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5? Oggi abbiamo la risposta e possiamo dirvi che Barbara d’Urso chiuderà la stagione televisiva 2022-2023 il 2 giugno. Va in onda con Pomeriggio 5 anche nel giorno di festa la prossima settimana. Niente ponte per la conduttrice, non ce n’è motivo visto che dal giorno successivo sarà ufficialmente in ferie, per almeno due mesi.

Se tornerà in onda, questo probabilmente ce lo dirà lei stessa, con i suoi saluti nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 in onda proprio la prossima settimana. Il 2 giugno si chiude una stagione non troppo brillante del programma di Canale 5 che non ha mai vinto nella sfida contro La vita in diretta ( Pomeriggio 5 non ha riacquistato spettatori neppure durante la fase dei mondiali quando su Rai 1 non andava in onda il programma di Matano).

Nonostante i numeri parecchio bassi, la conduttrice ha sempre festeggiato ringraziando il pubblico, come se ogni giorno davanti alla tv ci fossero almeno 3 milioni di spettatori, quando invece, siamo ormai ben lontani dalla media di 2 milioni che il programma aveva incassato nelle passate edizioni.

E comunque, i numeri di Pomeriggio 5 in questa stagione, restano miracolosi. Perchè Barbara d’Urso ha davvero fatto un miracolo, risollevando una fascia, che alle 17 era condannata per colpa di Un altro domani, la soap spagnola che dopo un ottimo inizio ha poi deluso le aspettative del pubblico. Partite dal basso e arrivare a conquistare 6-7 punti o anche di più, risollevando le sorti del pomeriggio, resta comunque una grande missione, che la d’Urso ha portato a termine.

Quello che ci auguriamo per lei e per il pubblico di Canale 5 è che se dovesse restare, le condizioni cambino. Pomeriggio 5 meriterebbe ben altro. E va bene il cambio di rotta, e va bene una nuova linea editoriale, ma un programma in diretta deve avere un traino vincente; deve avere uno studio che funzioni, deve avere anche la possibilità di andare in onda in diretta e non prendere in giro il pubblico. Perchè altrimenti, tanto vale, lo accorciamo ancora, e via.

Pomeriggio 5 potrebbe andare in onda dalle 17 e fare davvero concorrenza a Matano, che inizia circa 20 minuti prima della d’Urso, allora si che si potrebbe accendere la vecchia sfida. E forse Pomeriggio 5 resterebbe sempre indietro, forse la d’Urso continuerebbe a perdere, ma Mediaset ridarebbe al programma quello che merita, dopo anni in cui, il contenitore pomeridiano ha scritto i record di ascolti che qualcuno sembra aver dimenticato.

Secondo le ultime indiscrezioni, Barbara d’Urso resterà a Mediaset, nonostante le tante voci circolate. Affari Italiani si dice sicuro di un contratto non biennale, ma di un altro anno per la conduttrice, che dovrebbe dunque tornare in onda a settembre ma solo con Pomeriggio 5. Vedremo che cosa succederà: di certo il 2 giugno, anche dalle parole della d’Urso, si comprenderanno le sue intenzioni.

Barbara d’Urso verso Ballando con le stelle?

Tra le tante voci, anche quella che vedrebbe la conduttrice nel cast di Ballando con le stelle 2023 per una nuova avventura televisiva. Anche Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore ha commentato la possibilità di vedere la conduttrice in pista nel sabato sera di Rai 1.

Appuntamento quindi al 2 giugno con l’ultima puntata di Pomeriggio 5 per comprendere se si tratterà di un addio o di un arrivederci.