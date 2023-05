Pomeriggio 5 cancellato da settembre? L’ipotesi shock corre sui social, la d’Urso tace

Prende piede l'idea di una possibile chiusura di Pomeriggio 5: per Barbara d'Urso le ultime puntate prima dell'estate?

Siamo a fine maggio e, proprio come era accaduto lo scorso anno, tutti iniziano a parlare del futuro di Barbara d’Urso e del suo Pomeriggio 5. C’è chi la vuole fuori da Mediaset, chi pensa che lavorerà solo fino a dicembre e poi andrà via, c’è chi parla di proposte fatte e non accettate, di trattative non andate a buon fine. E poi c’è anche chi annuncia, per l’ennesima volta, la chiusura di Pomeriggio 5. Insomma ancora una volta, la solita notizia.

Se fino a un paio di anni fa, questa ipotesi avrebbe fatto sorridere, e sarebbe apparsa decisamente surreale, nel 2023 le cose non stanno invece così. Perchè un addio a Mediaset per la d’Urso, potrebbe essere una cosa non del tutto scollegata dalla realtà. Da qui però a pensare che Mediaset possa rinunciare a fare informazione nel pomeriggio, ce ne passa, se si considera che già da due stagioni, Mattino 5 si allunga anche in estate, che ci sono le Morning News al mattino...Perchè chiudere per tutta la stagione invernale un programma di informazione? Al più, si potrebbe cambiare di nuovo pelle a Pomeriggio 5.

In queste ultime due stagioni, il programma di Barbara d’Urso è stato totalmente ridimensionato, accorciato, tagliuzzato. Basterebbe pensare che negli ultimi mesi in più di una occasione, sono saltati i saluti finali che la conduttrice registra in precedenza. Una cosa surreale che però sta accadendo, a dimostrazione di quanto quello che era stato uno dei programmi di punta della rete, abbia perso nel tempo la sua importanza. Se da un lato quindi, non è del tutto inverosimile l’ipotesi di una chiusura di Pomeriggio 5, dall’altro, stentiamo a credere che Mediaset lasci la via delle news nel pomeriggio e che pensi ad altro. Qualcuno oggi parla di un pomeriggio a tutta soap, con Terra amara al posto di Pomeriggio 5. Beautiful, La promessa, Uomini e Donne, Amici, il day time dei reality e poi Terra amara: questo il volto del nuovo pomeriggio di Canale 5? Difficile a dirsi.

Il fatto che Pomeriggio 5 non sia più il programma su cui puntare, è assodato. Ma questo non significa che l’azienda voglia rinunciare alle news o all’informazione in diretta, che è fondamentale, se si vogliono avere anche buoni ascolti. A meno che, non si decida di fare degli speciali, laddove succedano cose di rilevanza. Potrebbe essere un’altra idea.

Tutto cambia ma poi alla fine resta uguale?

Così a naso, la nostra sensazione è che quelle che vengono fatte in questi giorni, sono solo chiacchiere che non troveranno nessun riscontro. Ma potremmo sbagliarci. E allora se proprio dovessimo pensare a un nuovo pomeriggio di Canale 5, noi di certo ci vedremmo ancora dell’informazione, magari con un programma nuovo, magari con una squadra nuova. E badate bene, quando si dice che non ci sono volti giovani a Mediaset, è un errore. Barbara d’Urso era la sola che poteva fare il suo Pomeriggio 5 e questo è un fatto. Ma quel pomeriggio 5 non esiste da quasi 2 anni. Il marchio Barbara d’Urso, quello che rendeva Pomeriggio 5 un programma da quasi 3 milioni di spettatori al giorno, non esiste più, per volere del pubblico ma anche per volere dell’azienda, che ha distrutto in poco tempo tutto quello che la d’Urso aveva fatto in oltre un decennio.

E allora di volti freschi, pronti a cambiare le sorti del pomeriggio di Canale 5, ce ne sarebbero, eccome. Una nostra proposta? Bhè una giornalista e conduttrice come Alessandra Viero ad esempio, sarebbe perfetta nel ruolo.

Una cosa è certa, la d’Urso non si è fatta minimamente scalfire da tutte le voci circolate in questi giorni. E nulla ha detto sulle tante indiscrezioni. Tace e va avanti. E forse chissà se proprio dovrà dire qualcosa, lo farà nelle ultime puntate di Pomeriggio 5, in onda a breve su Canale 5.