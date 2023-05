Barbara d’Urso imperturbabile: faccia da poker, non tradisce l’emozione del possibile addio

Non lascia trapelare nessun genere di emozione Barbara d'Urso: per lei queste sono le ultime puntate di Pomeriggio 5 e poi lascerà Mediaset?

Chi si aspettava di vedere qualcosa o di sentire qualcosa nella puntata di Pomeriggio 5 del 16 maggio 2023, sbagliava. Barbara d’Urso oggi è andata in onda come sempre noncurante delle tante voci che sono circolate in giornata sul suo futuro a Mediaset. Se ne andrà, resterà? Forse la conduttrice ha già deciso ma sicuramente non è ancora arrivato il momento per parlarne. E infatti nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque non lo ha fatto.

Imperturbabile, Barbara d’Urso, è andata in onda come sempre, con una puntata bomba e una super esclusiva: in diretta su Canale 5 infatti ecco apparire, è il caso di dirlo, Gisella, la veggente di Trevignano, insieme a suo marito, per una intervista lunga quasi quanto tutta la puntata di Pomeriggio 5. Nessun riferimento, nè nell’anteprima, nè durante il momento dei saluti o in quello delle good news, alle notizie di oggi. Notizie di oggi che vogliono Barbara d’Urso fuori da Mediaset.

Come le migliori giocatrici, faccia da poker, la d’Urso non ha fatto trapelare nessun genere di emozione. Nessuna parola, nessuna frecciata, nessun commento alla notizia data oggi da Tvblog. Del resto, un conto è la pubblicazione di un comunicato ufficiale, un conto sono delle voci di corridoio, che se anche si dimostreranno vere, al momento restano voci.

Barbara d’Urso lascia Mediaset o è Mediaset che scarica la d’Urso?

In queste ore tra l’altro, ci si spertica in ipotesi e teorie. Una ad esempio, porta in una strada totalmente diversa. A detta di molti addetti ai lavoro, la notizia data questa mattina da Tvblog, sarebbe vera ma solo in parte. Infatti, Barbara d’Urso sarebbe si fuori da Mediaset, ma non per sua volontà.

Barbara d’Urso Pomeriggio 5-Ultime Notizie Flash

Secondo alcune voci di corridoio infatti, sarebbe stata una decisione aziendale, quella di non rinnovare il contratto di Barbara d’Urso. Non sarebbe stata la conduttrice a decidere di mettere fine alla sua carriera made in Biscione. Il ridimensionamento, la cancellazione di alcuni programmi: solo un anticipo di quello che sarebbe successo dopo, ossia l’addio dopo oltre 40 anni di lavoro per Mediaset.

Lo ribadiamo: tutte voci.

Quale sarà il futuro di Barbara d’Urso?

Mancano una manciata di puntate alla fine di Pomeriggio 5. Potrebbe chiudersi a fine maggio, prima del ponte del 2 giugno o andare in onda la prima di giugno. Forse in quel caso, la conduttrice si sbilancerà per salutare il suo pubblico e parlare del futuro che la aspetta. Altre due settimane di illazioni e teorie? Sembrerebbe proprio di si.