Barbara d’Urso Mediaset addio: un futuro stellare l’attende altrove

Barbara d'Urso avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con Mediaset: ecco che cosa farà la conduttrice di Canale 5

Un’altra bomba sta per arrivare. Così scrivono i colleghi di Tvblog in un articolo a firma di Hit in cui si parla dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Sono ormai due anni che in merito al destino e al futuro della conduttrice si dice sempre tutto e il contrario di tutto. Ma questa volta, sarebbe davvero vicinissimo l’addio a Mediaset, dopo una lunghissima carriera fatta di successi, ascolti record, ma anche un brutto ridimensionamento, negli ultimi anni. Barbara d’Urso è davvero pronta a lasciare Mediaset?

Secondo quanto si legge su Tvblog, la conduttrice “avrebbe deciso di non accettare un offerta di contratto biennale da parte della sua azienda“. Ricorderete che anche lo scorso anno, molto si era parlato del futuro di Barbara d’Urso. Più volte Dagospia aveva anticipato un ridimensionamento dei suoi programmi, che l’avrebbe poi portata a un addio definitivo. La chiusura di Domenica Live prima e l’addio alla domenica pomeriggio, che era stata il suo trono per anni. Poi la chiusura di Live-Non è la d’Urso. Poi la conduzione su Italia 1 de La pupa e Il secchione.

Non solo. In questi ultimi tre anni, anche Pomeriggio 5, che era uno dei fiori all’occhiello della rete, è stato bistrattato. Accorciato, con un traino scadente, senza possibilità di poter trattare temi nelle corde della d’Urso, stravolto per contenuti. Insomma tante mancanze di attenzione e tante cose che sono venute meno. Una situazione che da mesi ci porta a credere che qualcosa, potrebbe accadere. E quel qualcosa è l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset?

Barbara d’Urso lascia Mediaset?

La conduttrice in queste ultime settimane, ha più vote parlato di progetti per il futuro, di impegni, facendo capire che se anche dovesse lasciare Canale 5, di certo non lascerebbe la tv. Si era persino pensato che potesse aver accettato la corte di Milly Carlucci, per essere sulla pista di Ballando con le stelle.

Barbara d’Urso lascia Mediaset-Ultime Notizie Flash

Per Tvblog non ci sono dubbi: “Barbara D’Urso lascerà cosi Mediaset dopo qualche decennio di permanenza, attraversando praticamente tutte le fasce dei palinsesti dell’azienda di Cologno Monzese“.

Barbara d’Urso ha detto si a Netflix?

Va detto che nelle ultime settimane, si è molto parlato di un corteggiamento senza precedenti da parte di Netflix Italia per la conduttrice. La vorrebbero per creare dei contenuti del tutto nuovi, per i quali la conduttrice di Canale 5 sarebbe perfetta. In sintesi: soldi, fama e non un impegno giornaliero costante. E per una professionista che ama il pubblico ma che forse vuole dedicarsi anche alla sua passione per il teatro e al ruolo di nonna, forse un contratto milionario come quello che Netflix ha pronto, potrebbe essere la soluzione perfetta.

Barbara d’Urso ci dirà qualcosa in diretta?

Non ci resta adesso che seguire le ultime puntate di Pomeriggio 5. Spesso la d’Urso commenta in diretta le news e le indiscrezioni che la riguardando, con delle frasi enigmatiche che nascondono le risposte. Vedremo se lo farà anche in questo caso. E se non lo dovesse fare, tra poche settimane, con la chiusura di Pomeriggio 5, scopriremo se il suo sarà solo un addio o un arrivederci.