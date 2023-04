Barbara d’Urso a Ballando? Quella frase sibillina potrebbe nascondere il patto con Milly

Le parole di Barbara d'Urso possono farci pensare che la vedremo a ottobre sulla pista di Ballando con le stelle?

Che colpaccio sarebbe per Milly Carlucci avere nelle prossima stagione di Ballando con le stelle Barbara d’Urso? Sarebbe clamoroso e da anni, va detto, noi che amiamo il mondo della tv, ci auguriamo di vedere la conduttrice di Canale 5 sulla pista di Ballando con le stelle. E non solo perchè ci aspettiamo dei faccia a faccia incredibili ( lei volerà alto sulle polemiche e non ci nutrirà con il sano trash televisivo). Ma vogliamo vedere Barbara d’urso su quella pista perchè nelle vene della conduttrice scorre sangue latino, le sue gambe vibrano al suono delle musiche delle balere. Barbara d’Urso ha una grandissima passione per la danza, in ogni eccezione. Dalla danza classica, si allena alla sbarra ogni mattina, agli altri tipi di ballo. Ha sempre raccontato che le sarebbe piaciuto fare tanto nel mondo della danza. E visto che non è successo da piccola, perchè non darle questa possibilità? Certo, noi la vedremmo bene sulla pista ma anche come giudice non sarebbe affatto male… Come mai siamo tornati a parlare di questo argomento, mentre mancano tanti mesi alla prossima edizione di Ballando? Innanzi tutto perchè pare proprio che Milly Carlucci stia assoldando in questo periodo i concorrenti per l’edizione 2023 di Ballando con le stelle. E poi perchè c’è stata una frase di Barbara d’Urso, scritta su instagram, nel suo ringraziamento a chi l’ha seguita anche nei teatri di tutta Italia, che ha lasciato pensare che tra le righe, la conduttrice, abbia voluto lanciare un messaggio. Un patto segreto con Milly Carlucci?

La frase di Barbara d’Urso sui social: messaggio in codice in vista di Ballando con le stelle?

Ieri la conduttrice ha scritto su instagram: “Ed è finita la prima parte di questa tournée meravigliosa e fortunatissima, che riprenderà in autunno in base ai miei vari impegni televisivi.” Non ha citato Pomeriggio 5 e nessun altro programma ma in modo generale ha parlato dei suoi vari impegni televisivi. Che cosa ha voluto dire? Non ci resta che attendere per scoprirlo…

Barbara d’urso ha poi continuato: “Con Taxi a due piazze sono tornata a recitare in teatro dopo 15 anni ed è stato immensamente emozionante, per me, ricevere tutto il vostro affetto: è stata come un’onda che mi ha travolta d’amore dalla prima all’ultima replica. Vi ho trovati fuori dal teatro ad attendermi ogni sera, anche col freddo e sotto la pioggia: non mi aspettavo tutto questo calore ed è stato stupendo. Quindi grazie ad ognuno di voi, grazie alla mia splendida compagnia e a tutti i tecnici, gli operai e ad ogni singola maestranza che ha reso possibile tutto questo. Ci rivediamo presto, la vostra Giulia Rossi.”