Ballando con le Stelle 2023, la prima straordinaria concorrente ha già detto di sì?

E' vero? La prima concorrente di Ballando con le Stelle 2023 ha già detto di sì a Milly Carlucci?

E’ il settimanale Oggi che prova a svelare la prima concorrente scelta da Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle 2023. E’ un nome che ci fa già impazzire e ci auguriamo sia vero che lei abbia accettato la proposta della conduttrice. E’ vero? Francesca Barra ha detto sì a Milly Carlucci e Ballando con le Stelle? La giornalista e scrittrice che spesso vediamo in tv potrebbe davvero aver deciso di lanciarsi in una nuova avventura, pronta a portare quanto di più positivo e non solo i suoi passi di danza. Potrebbe davvero essere il cast stellare annunciato, forse davvero la prossima stagione di Ballando con le Stelle potrebbe portare ancora più in alto il programma, dopo il flop de Il cantante mascherato. E’ una indiscrezione, non c’è niente di certo, è anche molto presto per potere dire qualcosa in più ma Milly Carlucci non smette mai di lavorare per i suoi programmi.

Francesca Barra sarà a Ballando con le Stelle 2023?

Francesca Barra ha ribadito che conta solo l’amore che dedichiamo ai nostri figli. I suoi messaggi sono sempre importanti: “Sogno un Paese che abolisca le definizioni dei ruoli. Famiglie arcobaleno, mamme vere, mamme adottive, papà adottivi, papà single… non esiste una definizione, non esiste una gabbia per la qualità del tempo e dell’amore che dedichiamo ai nostri figli”.

In un podcast che indaga sulla genitorialità ha proseguito: “Siamo mamme e siamo papà e siamo famiglie imperfette che però hanno voglia di raccontarsi per contrapporsi anche al cinismo e a una ghettizzazione che spesso in questo Paese non sempre, purtroppo, ci permette di vivere al meglio la nostra esperienza”.

Francesca Barra non ha dubbi, sarebbe tutto molto semplice: “La mia libertà finisce dove inizia quella dell’altro… Nella vita di tutti i giorni in fondo, però, non è così. Mi auguro che in futuro possa essere realtà perché limitare le speranze e i sogni altrui è sbagliato. Se qualcuno desidera un figlio perché privarlo a priori di questo diritto?”.