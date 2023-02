Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno festeggiato a casa il primo compleanno della figlia

Bellissima la festa di compleanno per la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria, un party a casa

Ieri è stato un giorno speciale per Francesca Barra e Claudio Santamaria, hanno festeggiato il primo compleanno della figlia, Atena. Festa di compleanno a casa per la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria, un party colorato ma come sempre anche molto divertente. E’ sempre così che alla coppia piace organizzare le feste in casa, con gli amici. Ovviamente a festeggiare la bimba c’erano anche e soprattutto i figli che la giornalista, Francesca Barra, ha avuto dal suo primo marito, Marcello Molfino: Emma, Angelina, Greta e Renato, tutti insieme hanno riso e si sono scatenati per la gioia della mamma. Assente la primogenita dell’attore, Emma nata dal legame con Delfina Delettrez Fendi.

La festa di compleanno di Atena, la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria

Una torta deliziosa per la festeggiata che ha soffiato la sua prima candelina con l’aiuto della mamma e del papà. Tutto perfetto nel loro amore, tutto perfetto anche durante la preparazione della festa con Santamaria che non si è risparmiato nel gonfiare i palloncini e poi entusiasta ha ammirato il risultato. Tante le immagini che la coppia ha condiviso sui social, le foto e i video della festa in cui si nota tutta l’allegria.

“È stato l’anno più bello della mia vita, ho trovato la risposta ad ogni domanda e ho visto germogliare solo amore attorno a me. Buon primo compleanno Atena sei il velo dorato che si posa sulle nostre vite illuminandole” ha scritto la Barra. “Vi guardo e penso che per una madre non c’è niente di più consolatorio di aver creato un perimetro di bontà dentro il quale vedervi uniti e al sicuro. Atena mia, ti abbiamo dato un nome che è un augurio: gentilezza, coraggio e giustizia. L’amore è uno scudo, la risposta, la cura e il respiro di ogni mio giorno – concludendo – Non vedo l’ora di colorare fuori i bordi della vita anche con te, come faccio con quell’adorabile folle, meraviglioso, papà” non c’è augurio più bello per la sua bambina, per la sua famiglia, per questo amore che sembra davvero magico.