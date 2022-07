Francesca Barra: lo svezzamento della figlia con panzerotti, pizza e tanto amore

Fa sorridere e scalda il cuore il post di Francesca Barra che dall’amata Basilicata mostra lo “svezzamento” della figlia Atena. La piccola è nata a febbraio e ha reso la famiglia di Francesca Barra e Claudio Santamaria ancora più bella. La loro storia la conoscono un po’ tutti, innamoratissimi la giornalista e l’attore la raccontano spesso; tutto nasce a Policoro dove tornano quando possono e oggi sono lì in vacanza. Si sono conosciuti che erano due ragazzini, piccolissimi, poi l’amore ha fatto un giro straordinario ed è tornato. Il mondo di Francesca Barra e la sua famiglia è davvero speciale, lei è bravissima a raccontarlo svelando poesia e normalità. Ed ecco che lo svezzamento della figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria è un misto di ricordi e sapori che oggi non potevano mancare per celebrare tutto, soprattutto l’amore.

Francesca Barra racconta lo svezzamento della figlia

“Tagliamo la testa al toro sullo svezzamento dei neonati – Francesca ride – Il battesimo con svezzamento di Atena in Basilicata era giusto che avvenisse nel modo più sincero possibile – altre risate – I panzerotti caldi appena sfornati, la pizzetta rossa, il bagno al tramonto… i Cruschi, i ciucci di provola e tante belle cose”. Si dice di tutto sullo svezzamento dei neonati, ognuno fa come meglio crede. C’è chi farà attenzione a tutto fino all’età e chi invece farà assaggiare un po’ di cosine. E’ ovvio che la Barra non ha dato a sua figlia un panzerotto intero ma tanto amore.

Tutti approvano ma tra i commenti salta fuori chi va ben oltre e non parla dello svezzamento ma addirittura che i figli non vanno fatti oltre i 40 anni perché è troppo tardi sia per gli uomini che per le donne, perché non essendo più giovanissimi mancano le energie ma che tutto è più semplici se si hanno “baby sitter e servitori”. Secondo voi come ha risposto Francesca Barra? Una bella risata, lei che di anni ne ha 43, 4 figli e nemmeno una tata ma se ne trova una bravissima potrebbe fare anche il quinto figlio.