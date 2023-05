Il Grazie di Fazio al suo pubblico: “Se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali, allora cercheremo mondi inesplorati”

Un video messaggio di Fabio Fazio per ringraziare tutto il suo pubblico dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa

Non poteva non essere commosso da tutto l’affetto che il pubblico ha dimostrato a Che tempo che fa, un programma, in onda su Rai 3, capace di sfiorare i 3 milioni di spettatori. Numeri davvero unici. Ma l’affetto è arrivato anche dai social, perchè se è vero che ci sono molte persone che usano questi canali per sfogare le loro frustrazioni, ci sono anche molte altre persone, che li usano nel modo giusto.

Il che non significa essere sempre d’accordo con quello che accade, ma esprimersi nel modo giusto, dando una opinione con educazione e rispetto.

Ieri tantissime le interazioni tra video e tweets anche sui social, per una delle serate in cui Che tempo che fa è stato uno dei programmi più commentati in diretta.

E dopo aver salutato il pubblico su Rai 3, oggi Fazio lo fa con un nuovo video, proprio per ringraziare dell’affetto che è stato dimostrato.

La commozione di Fazio sui social

Le parole di Fabio Fazio sui social per celebrare i grandi ascolti di Che tempo che fa e ringraziare tutti:

Devo dirvi davvero grazie… sono stato travolto da una ondata di affetto di commozione ed emozione che mi ha consolato che mi ha riscaldato e devo dirvi grazie di cuore. Il nostro rapporto continuerà io spero a lungo ma intanto mi porto via questo ricordo bellissimo dell’abbraccio di tantissime persone

Ha ringraziato tutte le persone che erano davanti alla tv ieri sera, quasi 3 milioni in alcune parti del programma con una media che ha permesso al programma di risultare il più visto del prime time.

Il conduttore ha anche ringraziato tutte le persone che fisicamente, lo hanno abbracciato per salutarlo, anche nello studio di Rai 3.

Voglio restituire a tutti l’affetto che ho ricevuto ribadendo ancora una volta che sono stati 40 anni bellissimi grazie a tutti voi. Se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali, allora noi cercheremo mondi inesplorati

Con queste parole il conduttore di Rai 3 ha ringraziato davvero tutti. E adesso è davvero pronto per dire addio alla Rai e iniziare la sua nuova avventura per Warner Bros Discovery. E chi vorrà vedere Che tempo che fa non dovrà fare altro che sintonizzarsi sul Nove in autunno. Per Fabio Fazio tra l’altro ci sarà la possibilità di gestire anche altri progetti, vedremo di che cosa si tratterà.