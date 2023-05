Che tempo che fa batte tutti: ultima puntata da boom di ascolti. E adesso trovate un degno sostituto

Che numeri per l'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 3: Fabio Fazio batte tutti. Ecco i dati del 28 maggio 2023

E adesso trovatelo un programma che su Rai 3 faccia il 16 % di share. Trovatelo un programma da piazzare alla domenica sera capace di tenere testa a Rai 1 e a Canale 5 e di incassare ascolti del genere. Capace di battere Rai 1 e Canale 5 alla domenica sera. Non sarà facile. L‘ultima puntata di Che tempo che fa ha incassato grandi numeri, come del resto è successo in questa stagione ma anche in quelle precedenti.

Perchè se c’è una cosa che non si può dire sul programma di Rai 3 è che abbia fatto ascolti bassi. Anzi.

Fabio Fazio ha il merito di aver acceso ogni domenica, con tutta la squadra di Che tempo che fa la terza rete, di aver vinto spesso, o di essere comunque salito sul podio. Record di ascolti con interviste come quella a Lady Gaga o come quella a Papa Francesco. Giusto per citarne due delle ultime in ordine di tempo.

E ci si congeda con un altro record, quello del 28 maggio 2023. Un ottimo dato, un addio che però sa di arrivederci. Perchè si, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai, ma Che tempo che fa non chiude e chi vorrà divertirsi ancora con loro, potrà farlo, basterà cambiare canale. La Rai invece dovrà trovare non solo un professionista del calibro di Fazio, ma anche un programma nel quale, ospiti del calibro di Anthony Hopkins decidano di lasciarsi intervistare…

💥Fazio e Littizzetto lasciano la #Rai con il botto! #CTCF saluta il pubblico di #Rai3 e vince la serata, 2.8mln 15,40%, il tavolo 16,80%. La Rai perde uno dei suoi programmi migliori. La replica di #Sorellepersempre 13,60%. #Macosacidiceilcervello 12,10%. #Ascoltitv pic.twitter.com/1gmvXhmJFv — 🅱️🅰️©️©️🅾️ (@Baccotvnews) May 29, 2023

Non ci resta che aspettare settembre per scoprire come andrà a finire…

Ma torniamo adesso ai dati di ascolto con i dati relativi alla serata di ieri.

Gli ascolti del 28 maggio 2023: ecco i numeri della prima serata

In prima serata su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.465.000 telespettatori, share 9,34%, nel programma 2.772.000, 15,42%, e nel segmento Il Tavolo 2.134.000, 16,80%.

Le parole di Fabio Fazio per congedarsi dalla Rai

Su Rai 1 il film tv Sorelle per sempre ha registrato 2.193.000 telespettatori, per uno share del 13,63%. Su Canale 5 il film Ma cosa ci dice il cervello ha ottenuto un netto di 2.124.000 telespettatori, share 12,09%.

SuTv8 GialappaShow è stato visto da 858.000 telespettatori, share 4,88%. Da notare gli ottimi ascolti del programma della Gialappa’s band.

Su Italia 1 il film Oblivionha ottenuto un netto di 783.000 telespettatori, share 4,71%. Su Rete 4 il film Le ali della libertà è stato visto da un netto di 712.000 telespettatori, share 4,72%.

Su La7 In onda ha registrato 426.000 telespettatori, share 2,29%. Su Rai 2 Rugby, Peroni Top 10 – Finale: Rovigo vs. Petrarca Padova un netto di 409.000, 2,29% .Su Nove Little Big Italy ha registrato 294.000 telespettatori, share 1,63%.