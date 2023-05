Fiorello e Amadeus fanno il botto in Rai: che numeri pazzeschi, che ascolti

Che numeri bomba per Amadeus e Fiorello, numeri pazzeschi per Affari tuoi e Viva Rai 2: ecco i dati

Se Fiorello si sta confermando con il suo Viva Rai 2, Amadeus e i pacchi di Affari tuoi diventati in questa edizione valigette, sono in qualche modo una sorpresa. Fiorello infatti continua a fare il suo, con nuovi record di ascolti di Viva Rai 2 ( ieri al 19 % di share). Ma in pochi si aspettavano che il ritorno di Affari tuoi sarebbe stato accolto dal pubblico con tale entusiasmo.

Il programma di Amadeus ha superato anche ieri sera quota 5 milioni di spettatori, cosa che avviene sempre più spesso nell’access prime time di Rai 1. Ascolti d’oro per la Rai con due punte di diamante dell’azienda, Amadeus e Fiorello, che hanno davvero fatto diventare oro quello che hanno toccato.

E l’assenza di Fiorello si sentirà eccome al mattino di Rai 2 tanto che molti spettatori azzardano una proposta: Viva Rai 2 anche in estate, magari dalla spiaggia, magari dai posti in cui Fiorello è in vacanza. Non che sarebbe male, ma lo show di Rai 2 nasce da studi e prove, da idee e progetti che non si improvvisano. Noi in ogni caso, saremmo a favore di questa versione balneare di Viva Rai 2!

Ma torniamo ai numeri e diamo una occhiata a quello che è il successo dei due programmi Rai.

I dati di ascolto dell’access prime time

I numeri del 20 maggio 2023, ci fanno proprio notare come il pubblico accenda la tv quando parte Affari tuoi, ne è dimostrazione il dato molto più basso del programma di Bruno Vespa in onda dopo il Tg1.

In access su Rai 1 infatti, Cinque Minuti con Bruno Vespa segna ieri un ascolto medio pari a 3.914.000, 21,35%. E’ dopo che la curva sale fino ad arrivare al 25% di share, uno dei migliori risultati della giornata, forse il migliore. Il programma di Amadeus vola. Affari tuoi segna una media di ascolti pari a 5.051.000, 25,10%. Pensate che Canale 5 resta sotto di 10 punti di share e di 2 milioni di spettatori. La puntata di ieri di Striscia la notizia su Canale 5 è stata vista da una media di 3.139.000 telespettatori, share 15,65%.

Boom di Fiorello al mattino di Rai 2

E se Amadeus brilla su Rai 1, Fiorello non è da meno. Il programma Viva Rai 2 ieri ha incassato un dato clamoroso. Le ultime puntate si, ma non gli ultimi dati di ascolto di successo per il conduttore di Viva Rai 2 che si gode, questo eccezionale risultato.