Mara Venier manda un messaggio alla madre di Impagnatiello e scatenato la bufera social

Mara Venier manda un messaggio alla madre di Alessandro Impagnatiello ma il pubblico non lo trova corretto

Si sono chiesti in molti se fosse necessario. Era davvero necessario dare da Domenica IN quel genere di messaggio a una madre che di certo sta già soffrendo moltissimo per quello che è successo a suo figlio? Se lo chiede parte del pubblico che oggi ha ascoltato in diretta le parole di Mara Venier, parole che hanno davvero lasciato tutti di stucco.

Impossibile a quanto pare, non parlare di quello che è successo ad Alessandro e a Giulia Tramontano, uccisa dal suo compagno, uccisa mentre aspettava il loro bambino.

Lo ha fatto anche Mara Venier oggi in diretta a Domenica IN. Ma le parole che la conduttrice ha usato rivolgendosi alla madre di Impagnatiello, non sono piaciute a molti spettatori, che si sono chiesti se la conduttrice, avrebbe potuto evitare una uscita di quel tipo.

Le parole di Mara Venier a Domenica In

Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice “perdonatemi perché mio figlio è un mostro”. Sì signora, suo figlio è un mostro

Qui l’intervista della madre di Alessandro a La vita in diretta

I commenti indignati sui social

Come detto in precedenza, molti spettatori, hanno trovato indelicato il fatto che la Venier si sia rivolta alla madre di Alessandro Impagnatiello che venerdì, aveva rilasciato una fortissima intervista a La vita in diretta.

Si legge ad esempio

Spero che le persone finalmente si rendano conto di che razza di persona sia questa, altro che zia

E poi c’è chi se la prende con la nuova Rai:

Beh è la nuova narrazione giusto? Chi è che deve supervisionare tutto? Sergio o Rossi? Un giorno e mezzo di nuovo tg1 e già si capisce quasi tutto.

Un’altra spettatrice ha scritto:

ma come si fa a essere così insensibile sul dolore di una madre io non ho proprio parole

E ancora:

proprio cattiveria e zero tatto e voler infierire e fare sciacallaggio su una tragedia

Hanno dunque diviso moltissimo le parole di Mara Venier e molti spettatori si sono chiesti se fosse davvero il caso di rivolgersi alla madre di Impagnatiello che comunque, cosa che accade di rado, aveva trovato la forza di andare in tv a chiedere scusa alla famiglia della ragazza e a prendere le distanze da suo figlio.