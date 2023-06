“Mio figlio fa schifo, è un mostro” le durissime parole della madre di Impagnatiello

La mamma di Alessandro Impagnatiello in tv in lacrime si sfoga: "Mio figlio è un mostro" la sua intervista a La vita in diretta

E’ una intervista durissima quella che la madre di Alessandro Impagnatiello ha rilasciato ai microfoni de La vita in diretta. Ha parlato, distrutta dalle lacrime, con un unico pensiero: il dolore della famiglia di Giulia Tramontano. Sconvolta al sol pensiero di essere stata lei a mettere al mondo l’assassino della ragazza, che considerava una figlia, e di quel nipotino che già amava, la donna in lacrime, ha manifestato tutta la sua vicinanza alla famiglia di Giulia, sconvolta e ancora incredula di fronte a quello che è accaduto.

Alessandro è un mostro. Chiedo perdono a mamma Loredana da madre. Le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, un figlio che nessuno sapeva. Ale non era così, credetemi. Non lo so cosa sia successo, io non ci credo ancora, non ci credo

ha detto la mamma del giovane che pare abbia conosciuto una persona dolce, sensibile, che nulla ha a che fare con l’altro Alessandro, l’orco assassino che ha ucciso Giulia e suo figlio. Stenta a crederci la mamma di Impagnatiello e piange, piange perchè si sente anche in colpa. Poteva fare qualcosa per impedire che Giulia tornasse a casa dopo l’appuntamento con l’amante del suo compagno?

Giulia e Alessandro-Ultimenotizieflash.com

Si perchè è stata proprio la mamma di Alessandro ad accompagnare Giulia a quell’incontro a Milano, quello durante il quale la 29enne ha scoperto tutta la verità sulla doppia vita di Impagnatiello.

I dubbi, i sospetti e le parole del figlio

La signora, intervistata per La vita in diretta, nella puntata del 2 giugno 2023, ha spiegato che in un primo momento suo figlio aveva negato qualsiasi genere di coinvolgimento in questa storia:

Lui piangeva. Mi diceva solamente: dovete fidarvi di me, dovete fidarvi di me. Lui era mio figlio, ma è un mostro. È stata sempre una persona educata, ma lui poi si nascondeva, noi non sapevamo nulla di questa doppia personalità.

Il momento dell’arresto

Nella sua intervista per il programma di Rai 1 la donna ha dichiarato:

Quando la scientifica non lo rilasciava ho capito che c’era qualcosa di strano. Dicevo all’altro mio figlio: qui c’è qualcosa di strano, Giulia non esce fuori, come mai Giulia non esce fuori. Continuavo a dire: speriamo che non sia come penso. L’altro mio figlio mi tranquillizzava: io non ci credo che Ale sia il colpevole. Ma poi è andata così

La donna ha poi ribadito che ha cresciuto un figlio che oggi non può e non vuole riconoscere. Una doppia personalità che lei non ha mai visto. E se ne dispiace di non aver neppure sospettato quello che succedeva nella vita di suo figlio.

Alessandro pagherà, ma è imperdonabile. Alessandro ha rovinato la vita a tutti, ha rovinato la vita di tutti. Meritiamo almeno la verità: la merita Giulia e la merita suo figlio. Hai fatto schifo, purtroppo sei un mostro Alessandro. È tua mamma che te lo sta dicendo.

Una intervista sicuramente fortissima; non succede tra l’altro spesso che un parente di un assassino parli in questi termini in tv.