Antonino e la malattia della madre: solo emozioni positive

Antonino guarda le immagini di sua madre la sera della vittoria a Tale e Quale Show ma non vede la malattia

50 anni di vita insieme per i genitori di Antonino Spadaccino che ospite a Oggi è un altro giorno ha messo in luce più il loro amore che la malattia della mamma. Il papà di Antonino dedica tutti i giorni una canzone alla sua mamma, che ha l’Alzheimer, è un modo per vivere le emozioni. Cercare di intrappolare i ricordi.

In onda le immagini di Tale e Quale Show, Antonino ha vinto l’edizione del 2022, si emoziona felice di rivedere tutto, anche la sua mamma. E’ per lei che ha partecipato, non solo per amore della musica, lo show di Carlo Conti non è solo cantare un brano, è tutto molto più complicato ma doveva farlo vivere a sua madre.

Tutto quello che è emozione prendiamocelo tutto”

Sono le parole di Serena Bortone in cui Antonino si ritrova del tutto, è il suo scopo, emozionare sua madre e non solo se stesso, in questo modo cerca di tenere viva, accesa, la sua memoria. E’ lui che le sta sempre accanto, oltre ovviamente al padre. Il cantante ex alunno di Amici continua a sorridere, il suo messaggio è di positività nonostante tutte le difficoltà.

Antonino e la madre dopo Tale e Quale

I genitori di Antonino

Quando è tornato a casa cosa si sono detti lui e la madre? C’era anche lei tra il pubblico della finale di Tale e Quale Show quando suo figlio ha vinto.

E’ stato bello, è stato emozionante e poi la canzone di Cocciante è la canzone di mamma e papà.

Solo emozioni positive e l’artista racconta dell’amore che lega da sempre i suoi genitori, il primo e unico amore per entrambi, qualcosa di molto impegnativo e così difficile da emulare, un vero lavoro ma è così bello vederli insieme.

Litigano e poi fanno pace o forse in modo romantico litigano per fare pace. Sembra quasi non ci siano problemi, sembra che la malattia, l’Alzheimer non esista, ma non è così, solo che Antonino sta affrontando tutto con una forza incredibile, con la voglia di fare musica, quella che fa bene a lui e a sua madre.

Ognuno ha un piccolo tormento

Se non sei mosso da un piccolo tormento non hai niente da raccontare, ce l’ho come tutti ed è l’esigenza di cantare, l’esigenza di vivere, l’esigenza, anzi l’urgenza più che l’esigenza di amare.

Spiega Antonino prendendo ad esempio Loredana Bertè, che vive con i suoi tormenti e che ci insegna che tutti ne abbiamo uno dentro, piccolo o grande che sia. Ce lo mostra anche lui ma con il sorriso, anche lui con l’esigenza di cantare e amare.

Antonino a Oggi è un altro giorno