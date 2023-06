Home » Programmi TV » Ultima puntata per Domenica IN oggi: doveva essere una festa ma Mara Venier sta affrontando un duro lutto Programmi TV Ultima puntata per Domenica IN oggi: doveva essere una festa ma Mara Venier sta affrontando un duro lutto Luisella Bianchi Chiude oggi 11 giugno 2023 Domenica IN ma non sarà una puntata facile per Mara Venier

Doveva essere una puntata di festa e di leggerezza quella di Domenica IN dell’11 giugno. E immaginiamo che Mara Venier cercherà di portare il sorriso nelle case degli italiani, per questa ultima puntata del programma. Ma di certo non sarà facile per la conduttrice, che solo due giorni fa, ha perso una persona casa, una persona di famiglia. E’ infatti venuto a mancare Pier Francesco Forleo, ex marito di sua figlia Elisabetta Ferracini, e nonno del suo amato nipote.

Per la conduttrice di Domenica IN non sarà quindi semplice gestire questa puntata in diretta, l’ultima della stagione. Ma la Venier è abituata a situazioni complicate come queste e di certo se proverà a gestire nel migliore dei modi, l’ultimo appuntamento con il suo pubblico. E scopriremo tra l’altro proprio oggi se il suo sarà un addio o un arrivederci.

Mara Venier chiude Domenica IN: gli ospiti del 10 giugno 2023

La puntata di Domenica IN di oggi si aprirà con un’ampia intervista di Mara Venier ad Albano Carrisi . Al bano si racconta tra carriera e vita privata, oltre a cantare alcuni suoi successi come “Nel sole”, “Ci sarà”, “È la mia vita”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti; a festeggiare i suoi 80 anni, anche la figlia Jasmine Carrisi.

Musica e spettacolo anche con Orietta Berti e Fabio Rovazzi presentano il nuovo singolo “La discoteca italiana”, uscito ufficialmente venerdì 9 giugno. Mauro Coruzzi, invece, testimonia come sta affrontando il periodo di riabilitazione, dopo l’ictus ischemico che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. Nel corso della puntata prenderà parte anche il giornalista Rai Marcello Masi che da lunedì 12 giugno condurrà tutti i giorni dalle 12.25 su Rai 1 la nuova edizione di ‘Camper’.



Ma sarà una Domenica IN pienissima di musica quella che ci aspetta oggi su Rai 1. Tra gli altri ospiti anche Maurizio Vandelli si esibisce in un medley dei suoi successi, Aiello propone il nuovo singolo “Mi piace molto”, Sal Da Vinci canta “Segui il cuore” e con il giovane tenore Giuseppe Gambi interpreta il brano “Il vento che porta via”, mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi cantano la sigla “Un giorno eccezionale”.

30 anni di Domenica IN



Per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione di ‘DomenicaIn’ condotta da Mara Venier nel 1993-94, arrivano anche Giucas Casella, Andrea Roncato, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Nello Buongiorno, il costumista Paolo Marcati, l’autore Massimo Cinque, il produttore Rai Paolo De Andreis, oltre a Don Antonio Mazzi in collegamento telefonico. Appuntamento dunque alle 14 di oggi in diretta su Rai 1.