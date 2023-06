Home » News dal mondo » E’ morto il genero di Mara Venier: “Siamo tutti annientati” News dal mondo E’ morto il genero di Mara Venier: “Siamo tutti annientati” Stefania Longo E' morto il genero di Mara Venier, il marito di Elisabetta Ferracini. E' morto Pier Francesco Forleo

E’ un lutto terribile che ha colpito Mara Venier, sua figlia Elisabetta Ferracini: è morto il genero, è morto Pier Francesco Forleo. Mara Venier ha scritto in poche parole tutto il suo dolore, ha affidato ai social un compito che non avrebbe mai voluto.

La morte del genero di Mara Venier sconvolge tutti, Pier Francesco Forleo era direttore della Direzione Diritti Sportivi Rai, aveva 62 anni, è andato via troppo presto. Tutto è accaduto troppo in fretta, lo rivela Mara Venier parlando della morte di una delle persone più importanti della sua vita.

Il comunicato della Rai



Un abbraccio a Elisabetta, a Mara e alla sua famiglia. La Rai omaggia il direttore Pier Francesco Forleo, prematuramente scomparso.Un abbraccio a Elisabetta, a Mara e alla sua famiglia. pic.twitter.com/oUAjZG4kHU June 9, 2023

E’ una notizia che davvero sconvolge tutti. Forleo è morto nella notte tra l’8 e il 9 giugno, a darne notizia è l’azienda di viale Mazzini in un comunicato che lascia senza parole.

La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale

Il dolore di Mara Venier

Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce

Forleo era sposato con Elisabetta Ferracini

E’ Mara Venier che ha trovato la forza di dire qualcosa sui social sul lutto che ha investito la sua famiglia. Sua figlia Elisabetta resta in silenzio, chiusa nel suo dolore. Erano sposati da diversi anni, più volte si erano mostrati insieme ma sempre con molta discrezione.

Mara Venier e sua figlia Elisabetta

Chi era Pier Francesco Forleo

Per Francesco Forleo era nato nel 1962. Firenze, laureato in Economia e Commercio, ha lavorato nella Direzione della Pianificazione e Controllo dell’IRI, nel 1997 è entrato in Rai. Una lunga carriera piena di soddisfazioni. Nel 2006 nominato Direttore degli Acquisti e, successivamente, nel 2015 ha ricevuto l’incarico di direttore della Direzione Diritti Sportivi; incarico ricoperto fino al giorno della sua morte.

Non si sa molto della morte di Pier Francesco Forleo, l’addio di Mara Venier lascia supporre un infarto ma non c’è alcun dettaglio, niente di ufficiale. Questo è solo il momento del dolore, di una notizia che lascia tutti increduli.