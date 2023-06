Home » Programmi TV » Inizia la maratona di Mattino 5 News per ricordare Berlusconi: Panicucci e Vecchi in nero per il lutto Programmi TV Inizia la maratona di Mattino 5 News per ricordare Berlusconi: Panicucci e Vecchi in nero per il lutto Maria Milano Sono Federica Panicucci e Francesco Vecchi a iniziare oggi la lunga maratona dedicata alla memoria di Silvio Berlusconi con una puntata speciale di Mattino 5 News

E’ iniziata come sempre intorno alle 8,35 la nuova puntata di Mattino 5 News una puntata che però oggi sarà diversa dal solito. Solo 24 ore fa era toccato proprio a Federica Panicucci e a Francesco Vecchi dare in diretta la notizia della morte di Silvio Berlusconi. E oggi sono sempre loro a prendere in mano le redini di Canale 5 per una lunga puntata di Mattino 5 News che condurranno insieme e che andrà in onda fino alle 13 per poi dare nuovamente la linea al Tg5 che andrà avanti fino alle 18,25. Proprio come era successo ieri dunque, cambia la programmazione di Mediaset, nel ricordo e nell’omaggio di Silvio Berlusconi.

I saluti di Francesco Vecchi e Federica Panicucci in diretta il 13 giugno

Entrambi vestiti di nero, nel rispetto del lutto, Federica Panicucci e Francesco Vecchi molto commossi, nei primi minuti della puntata di Mattino 5 News del 13 giugno hanno spiegato al pubblico di Canale 5 che saranno proprio loro a raccontare, a omaggiare Silvio Berlusconi che si è spento ieri al San Raffaele di Milano a causa della leucemia contro la quale combatteva da tempo.

Oggi in questa puntata dedicata a Silvio Berlusconi andremo in onda fino alle 13, sarà una puntata lunga che condurremo insieme per raccontare Berlusconi nelle sue imprese, nei suoi successi. Una giornata di dolore e di sgomento ma anche di orgoglio perchè noi abbiamo fatto parte di questa storia.

Sono state queste le parole di Francesco Vecchi e di Federica Panicucci che anche questa mattina sono apparsi in studio visibilmente commossi.

La puntata di Mattino 5 News di oggi si è dunque aperta con l’omaggio dei grandi del mondo per Berlusconi, nel ricordo di un uomo, un politico che ha fatto la storia del nostro paese. Ricordiamo dunque che Mattino 5 News andrà in onda su Canale 5 fino alle 13. Programmazione speciale anche su Rai 1 con il Tg1 che coprirà tutta la mattinata. Saltano dunque Storie Italiane e Camper. Non andrà in onda neppure Oggi è un altro giorno, solo La vita in diretta sarà trasmesso regolarmente.