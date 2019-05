Gf 16 news, Martina e Daniele al camping senza Valentina: sboccia l’amore?

Tra Martina e Daniele è tornato il sereno? Sembrava essere nato un vero triangolo nella casa del Grande Fratello 16 tra Martina, Daniele e Valentina Vignali. La giovane concorrente della casa più spiata d’Italia era già rimasta delusa dal comportamento del ragazzo e del rapporto tra lui e la cestista. Appena pochi giorni fa Martina e Daniele hanno litigato e lui aveva anche giurato che non avrebbe più parlato con la ragazza con il cuore di latta. Qualcosa pare essere però cambiato. Martina e Daniele, infatti, si trovano al camping del GF insieme ad Enrico. Una situazione che porterà i due inquilini a riavvicinarsi. Ma vediamo cosa sta succedendo in queste ultime ore con le ultime news in arrivo dal Grande Fratello 16. Martina non ha mai smesso di credere in questa relazione, il fatto che Valentina Vignali per qualche ora non sarà vicina a Daniele potrebbe servire alla giovane ragazza con il cuore di latta per fare breccia nel suo principe azzurro?

GF 16: Martina e Daniele traslocano e si riavvicinano

Enrico, Daniele e Martina fanno le valigie e lasciano la casa per trasferirsi nel camping del Grande Fratello 16, una parte del tutto separata dalla casa dove dovranno convivere senza gli altri concorrenti. Il GF ha creato un vero e proprio camping con tanto di brandine e tende. Una situazione decisamente più intima, soprattutto per Daniele e Martina. I due, nonostante, si siano allontanati nell’ultimo periodo, saranno costretti a stare più vicini. Mentre Enrico dormirà nella ‘suite’ da solo, Daniele e Martina dormiranno nella stessa stanza e hanno addirittura unito le brandine. Questo significa che i due concorrenti dormiranno anche insieme. Che questo possa portare Martina ed Enrico, non solo a riavvicinarsi, ma anche a iniziare a pensare davvero a più di una semplice amicizia?

Grande Fratello 16, Martina e Daniele uniscono i letti nel camping: nascerà finalmente qualcosa?

Il rapporto tra Daniele e Martina sembra essere destinato a migliorare, complice la convivenza forzata nel camping del Grande Fratello 16 e, come afferma qualcuno, anche l’assenza della cestista Valentina Vignali. Dopo aver unito i letti forse è arrivato davvero il momento di riavvicinarsi. Che sia questo, finalmente, l’inizio della loro storia?

Sicuramente terremo d’occhio i due concorrenti del Grande Fratello numero 16 e vi terremo aggiornati. Come andrà a finire tra Daniele e Martina? Diventeranno finalmente una coppia del reality show di Canale 5?