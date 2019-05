All Together Now: Rovazzi fuori tempo e fuori luogo, ecco i nuovi 5 semifinalisti

Si è conclusa anche la seconda puntata di All Together Now: il talent show (a mò di game) dedicato interamente alle esibizioni canore. Anche in questo nuovo appuntamento con il programma di Canale Cinque, Michelle Hunziker ha condotto le due manche fino all’elezione di ben cinque nuovi semifinalisti. Dopo le quattro puntate, i venti semifinalisti si contenderanno l’accesso all’epilogo finale e al montepremi di 50mila Euro.

Ma quali sono stati gli ospiti vip del muro? E chi sono stati i concorrenti che hanno conquistato l’accesso alla seconda fase di gara? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di All Together Now.

All Together Now: ospiti e semifinalisti del 23 maggio 2019

Nel corso della seconda puntata di All Together Now abbiamo visto nuovi vip fra le caselle dei 100 giudici del muro. Oltre a Gabriele Cirilli (vestito da trapper), abbiamo visto anche Gessica Notaro, Fabio Rovazzi e i Legnanesi.

Cirilli e Notaro in grande onestà non hanno avuto grande spazio; sono stati degli ospiti quasi del tutto sprecati. Al contrario, Fabio Rovazzi è stato interpellato spessissimo dal duo J-Ax & Hunziker. La giovane webstar ha avuto persino modo di esibirsi con la sua celebre hit “Faccio quello che voglio”. Peccato che, nonostante il tanto spazio concessogli, il giovane si è dimostrato piuttosto fuori luogo… e l’esibizione live non è stata delle migliori.

E i Legnanesi? Anche il duo di attori ha avuto ampio spazio – ma prevalentemente nella prima parte di trasmissione – fra commenti ai concorrenti e ben due esibizioni canore. Piccola nota dolente: probabilmente i Legnanesi non sono così popolari oltre la regione Lombardia e, per questa ragione, molti sui social si sono lamentati del trattamento da vip di questi “travestiti sconosciuti”.

Tornando alla gara, invece, ben due su cinque dei nuovi semifinalisti provengono da altre esperienze televisive: Samantha Discolpa ha già partecipato ad Amici e a The Voice; Federica Bensi ha già frequentato Io Canto e The Voice. A passare il turno anche Luca, Gregorio Rega e Matteo Bigazzi.

Piccola curiosità: per ben due settimane di seguito al Sing Off di fine puntata ci è finito almeno un concorrente proveniente da Canosa di Puglia, una cittadina nella provincia Barletta – Andria – Trani. In ordine di apparizione: Antonio Gerardi nel primo episodio e Michele Metta nel secondo episodio.

All Together Now: Rovazzi fuori tempo e fuori luogo, ecco i nuovi 5 semifinalisti ultima modifica: da