Il Moige contro Grande Fratello 16 dopo il tremendo siparietto Francesca de Andrè-Giorgio

“Via esci, vai vai vai ” con queste parole Barbara d’urso ha interrotto un momento imbarazzante che sarebbe potuto diventare una bruttissima pagina di televisione, non che non lo sia già stata. E’ successo nella puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 27 maggio. E’ successo mentre Francesca de Andrè si confrontava con il suo ex fidanzato Giorgio. I toni si sono fatti accessi e anche i gesti trasudavano una violenza che ha fatto sobbalzare il pubblico a casa. E il Moige non ci sta. Del resto tutto questo è avvenuto anche intorno alle 22, un orario ancora accessibile a un pubblico sensibile.

Questa volta il Moige parla di violenza contro le donne. Una accusa ben precisa che di certo non piacerà alla conduttrice che da anni si batte contro uomini violenti che picchiano le loro compagne o mogli.

IL COMUNICATO STAMPA DEL MOIGE CONTRO IL GRANDE FRATELLO

Ecco la nota ufficiale del Moige diramata il 28 maggio 2019:

Il programma Grande Fratello, in onda ogni lunedì sera su Canale Cinque, viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza.

Nel corso della puntata di ieri incentrata sul rapporto della De Andrè e il suo fidanzato, si è assistito a scene aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino ad un contatto fisico violento. Il ragazzo è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti.

Non sono mancate parolacce, insulti volgari, urla e una decisa mercificazione della figura della donna.

Riteniamo che il programma presenti ad ogni puntata forti criticità per i contenuti spesso di cattivo gusto e diseducativi, che hanno raggiunto l’apice con tale puntata.

Chiediamo all’Agcom e al Comitato Media e Minori e di intervenire con forza per porre fine a questo tristissimo e gravissimo spettacolo.

