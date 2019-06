Luca Onestini ancora polemiche contro il GF 16: “Non mi lasciano entrare in casa”

Mancano poche ore alla puntata del Grande Fratello 16 in diretta questa sera, la semifinale del reality di Canale 5 ma non si placano le polemiche sui social in merito a quello che sta succedendo nella “famiglia Onestini”. Ieri vi abbiamo raccontato che Luca Onestini, ha deciso di armarsi di megafono per fare una sorpresa a suo fratello Gianmarco, per fargli sentire che la sua famiglia è vicina, che sono tutti orgogliosi di lui. Luca ha scelto di fare questa mossa in quanto, come lui stesso ha raccontato sui social, gli autori del Grande Fratello 16 non avrebbero previsto per Gianmarco nessuna sorpresa. Il giovane Onestini è uno dei pochi concorrenti di cui non si è mai parlato nelle dirette ma non solo. Gianmarco ha vissuto momenti difficili in casa in quanto non ha avuto notizie dei suoi familiari. Luca quindi, ha deciso di prendere l’iniziativa e ha accompagnato ai suoi gesti anche delle parole polemiche contro gli autori del Grande Fratello. Una polemica che non si placa. Pochissimi minuti fa infatti, Onestini ha pubblicato delle nuove storie su Instagram, rispondendo alle tante domande di chi gli chiede se almeno questa sera, nel corso della finale, Gianmarco avrà modo di incontrarlo.

LUCA ONESTINI ANCORA POLEMICO SUI SOCIAL CONTRO GLI AUTORI DEL GRANDE FRATELLO 16: LE NEWS

Luca, mostrando le immagini dalla sua casa di Milano ha fatto sapere che neppure questa sera avrà modo di parlare con Gianmarco sottolineando che sono stati gli autori a non volere questo incontro. E ribadisce che ha fatto il viaggio da Milano a Roma solo per dare la carica a suo fratello che meritava di sentirsi amato visto che, nessuno, sembra essere interessato a farglielo notare…

“Non c’è problema ragazzi sono andato a Roma, a urlare, ho sposato tutti i miei impegni ma va bene così” ha commentato Luca facendo notare che la cosa sola importante era la felicità di Gianmarco che, dopo la sorpresa ricevuta, ha trovato la giusta motivazione per continuare la sua avventura nel reality di Canale 5. “Neppure questa sera sarò in puntata ma lo sosterrò da casa, come tutti voi” ha detto Luca ricordando che tutto viene in secondo piano di fronte all’amore per suo fratello.

Del resto in una edizione durante la quale i protagonisti sono stati solo un paio, qualcuno doveva essere sacrificato, ed è toccato forse a quelli che si sarebbero meno prestati al trash regalato in questa edizione del Gf 16.

Barbara d’Urso risponderà in qualche modo in diretta agli attacchi di Luca Onestini o farà finta di nulla?