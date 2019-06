Luca Onestini fuori dalla casa del GF 16 sfida gli autori del programma che non gli fanno vedere Gianmarco

Non sveliamo un segreto se vi diciamo che tra Luca Onestini e gli autori del Grande Fratello 16 deve essere sicuramente successo qualcosa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip via social e non solo, ha più volte raccontato di come lui e i suoi familiari abbiano chiesto più volte di poter incontrare Gianmarco, concorrente invisibile, almeno per chi gestisce le dinamiche di questa edizione, del reality di Canale 5. Stando a quello che Luca ha raccontato sui social, e che ha ribadito postando il video di questo pomeriggio con la sua “azione” da ribelle, per lui e per i suoi cari non sarebbe possibile far sentire la loro vicinanza a Gianmarco. Una cosa che ha molto turbato anche il giovane chiuso in casa, rimasto uno dei pochi a non aver avuto una sorpresa, o comunque un incontro con un parente. Non a caso Luca, qualche giorno fa, aveva commentato ironicamente il fatto che Serena Rutelli avesse avuto modo di incontrare anche la vicina di casa, mentre per suo fratello nulla.

Questo pomeriggio quindi Luca ha deciso di andare con un megafono a pochi passi dalla casa, per far sentire a suo fratello tutta la sua vicinanza.

LUCA ONESTINI FUORI DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 16 PER DARE IL SUO SOSTEGNO A GIANMARCO

“Gianmarco sono Luca, sono fiero di te, avanti così, sei fortissimo, daje tutta fratè!” ha urlato Luca armato di megafono a pochi passi dalla casa del Grande Fratello 16.

“Ti penso sempre fra, sei sempre nel mio cuore, sempre con me” ha commentato super commosso Gianmarco che, tanta la felicità, si è dovuto sedere a terra. “E’ mio fratello, l’ho riconosciuto subito dalla voce” ha commentato il ragazzo felicissimo di questo regalo inaspettato.

Ed ecco il video, da notare il particolare messaggio con il quale Luca accompagna il suo intervento.

Visto che la diretta del Grande Fratello 16 andrà in onda domani sera, ci sarà modo per Gianmarco di ricevere una bella sorpresa oppure no?